أبرز أعطال سيارات كيا وتكلفة صيانتها.. كشاف سورينتو الأكثر عيوبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت كيا عن قائمة الأعطال الشائعة التي تعرضت لها مجموعة من موديلاتها من مختلف دول العالم على مدار عام 2021.

ونقل عنها موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم مجموعة موديلات شهدت هذه الأعطال الشائعة، مع الكشف عن متوسط تكلفة صيانة هذه الأعطال.

ضمت القائمة طراز كيا سورينتو، وكان العطل الشائع بهذا الطراز، عملية استبدال الكشاف الأمامي، بمتوسط تكلفة تتراوح بين 82 و 90 دولارا.

ومن العيوب أيضا التي رصدت بطراز كيا سورينتو، مؤقت الحزام وتطلب استبداله بتكلفة تتراوح بين 681 و 798 دولارا، و فحم الاشتعال بدرجة تطلبت استبداله بتكلفة تتراوح بين 251 و 325 دولارا.

وكل من كيا سورينتو وكيا سبورتاج وكيا أوبتيما، رصد بهم عيب متكرر، يتعلق بمضخات مكيف الهواء، تطلب استبداله، بمتوسط تكلفة صيانة تتراوح بين 639 و 912 دولارا.

وكل من كيا أوبتيما و كيا سبيكترا و كيا سيدونا، تعرضو لعيب متكرر بإستبدال المولد، وبمتوسط تكلفة صيانة تتراوح بين 772 و 841 دولارا.

وطراز كيا سبكترا، الذي رصد بعدد كبير من موديلاته عيب في استشعارات الأوكسجين، تطلب استبدالها، بمتوسط تكلفة تتراوح بين 211 و 292 دولارا.