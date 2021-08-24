سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، 24 أغسطس 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وقفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر 47.3 % خلال الربع الأول من 2021، إلي نحو 1.429 مليار دولار مقابل نحو 970.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.

وظل متوسط سعر الريال لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

ووفق مسح أجرته ”الخليج 365” على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر العملة السعودية، نحو 4.13 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند نحو 4.17 جنيه في 4 بنوك، هى المصرف العربي الدولي، وعودة، وبلوم مصر، والمشرق.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال، عند نحو 4.23 جنيه في بنك البركة.

وسجل سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

التحويلات تواصل الارتفاع

وتلقى الاحتياطي النقدي في مصر دعما قويا، بعد الإعلان عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج في مايو/أيار الماضي.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، ارتفعت التحويلات في مايو/أيار إلى نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 1.8 مليار قبل عام.

وقال البنك المركزي المصري إن التحويلات زادت 13% في أول 11 شهرا بالسنة المالية 2020/2021 إلى نحو 28.5 مليار دولار من 25.2 مليار دولار قبل عام.

وتساهم تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل كبير في الاحتياطي النقدي لمصر.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وظل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع، ليواصل استقراره المستمر خلال الشهور الماضية.

بينما ارتفع متوسط سعر اليورو، إلى نحو 18.35 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.30 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.41 جنيه للشراء، و21.55 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.31 جنيه للشراء، و 21.45 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 51.91 جنيه للشراء، و 52.38 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.96 جنيه للشراء، و 52.30 جنيه للبيع، أمس.