سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع سعر الدولار، مقابل الليرة السورية، اليوم الثلاثاء، 24 أغسطس/آب 2021، في السوق الموازية غير الرسمية "السوداء".

بينما ظل سعر صرف الدولار في البنوك السورية، ثابتا عند نحو 2512 ليرة، وهو السعر الذي تثبته الحكومة السورية للدولار.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار، في السوق الموازية (السوداء)، بالعاصمة دمشق، إلى نحو نحو 3360 ليرة للشراء، و 3410 ليرة للبيع، مقابل نحو 3350 ليرة للشراء، و 3400 ليرة للبيع، أمس، حسب موقع "liranews" الاقتصادي.

وكان الدولار يساوي 47 ليرة سورية، قبل الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار 2011 في اضطرابات أفضت إلى حرب.

ويعيش أكثر من 80% من السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة بينما يعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بحسب برنامج الأغذية العالمي.

وقدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا"، خسائر رأس المال في سوريا، بنحو 117.7 مليار دولار، والأضرار الاقتصادية من حيث الناتج المحلي الإجمالي المهدر بنحو 324.5 مليار دولار مما يوصل كلفة الصراع إلى نحو 442.5 مليار دولار.

وقدر البنك الدولي الخسائر التراكمية للناتج المحلي الإجمالي السوري، من 2011 إلى 2016 بنحو 226 مليار دولار وحذر من أنه كلما طال أمد الصراع زادت صعوبة التعافي الاقتصادي.

أسعار اليورو والإسترليني في سوريا

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي في سوريا لدى السوق الموازية "السوداء"، إلى نحو 3945 ليرة للشراء، و 4005 ليرة للبيع، مقابل نحو 3914 ليرة للشراء، و 3977 ليرة للبيع.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء" في سوريا إلى نحو 4610 ليرة للشراء، و 4680 ليرة للبيع، مقابل نحو 4554 ليرة للشراء، و 4632 ليرة للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وصعد متوسط سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، الثلاثاء، لدى السوق الموازية "السوداء"، إلى نحو 895 ليرة للشراء، و910 ليرات للبيع، مقابل نحو 890 ليرة للشراء، و 907 ليرات للبيع.

كما زاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي في سوريا، لدى السوق الموازية، إلى نحو 915 ليرات للشراء، و928 ليرة للبيع، مقابل نحو 909 ليرات للشراء، و 926 ليرة للبيع.

وقفز متوسط سعر الدينار الكويتي في سوريا بالسوق "السوداء" إلى نحو 11.150 ألف ليرة للشراء، و11.350 ألف ليرة للبيع، مقابل نحو 11.118 ألف ليرة للشراء، و11.309 ألف ليرة للبيع.