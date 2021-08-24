طريقة عدم رفع استهلاك السيارة للوقود عند تشغيل المكيف

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعمد كثير من قائدي السيارات إلى غلق مكيف الهواء والاكتفاء بفتح نوافذ السيارة لتجديد الهواء داخل المقصورة، وذلك لخفض استهلاك الوقود، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة بشدة في هذه الفترة من العام، وهو ما يؤثر بالسلب على السائق والركاب، فهل هذه طريقة صحيحة لعدم زيادة استهلاك السيارة للوقود عند تشغيل المكيف؟

أجاب خبراء السيارات أن هذه الطريقة خاطئة، مؤكدين أن فتح النوافذ أثناء السير تزيد أحياناً من مقاومة السيارة للهواء خاصة أثناء السفر، وهو ما يرفع من معدل استهلاك الوقود، بالإضافة إلى أن المكيف يساعد على قيادة خالية من التعب.

ولقد قدم الخبراء بعض النصائح لعدم زيادة استهلاك الوقود أثناء تشغيل المكيف، ومنها المداومة على إجراء الصيانة الدورية للمكيف واستبدال المكونات التالفة به، مما يساهم بشكل كبير في قدرته على تبريد المقصورة، مع عدم استهلاك نسبة كبيرة من الوقود.

ونصح الخبراء أيضاً عند تشغيل المكيف بضبطه بين 22 و24 درجة مئوية، واستخدم وظيفة “إعادة التدوير” لنظام التكييف، حيث أنه يستهلك طاقة أقل، وذلك لأنه يقوم بتبريد الهواء الموجود بالفعل في مقصورة سيارتك فقط، وليس جلب الهواء الخارجي الأكثر دفئًا لتبريده.

وكذلك يفضل عند شراء سيارة جديدة البحث عن الطرازات التي تحتوي على نظام تكييف مع وضع “Econo” أو عناصر تحكم ذكية تساعد في تقليل استهلاك الوقود.