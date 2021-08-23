ديدي الصينية تخسر السوق البريطاني.. مخاوف أمنية من منافس "أوبر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألغت شركة خدمات النقل الذكي الصينية ديدي خططها لدخول السوق البريطانية في ظل مخاوف بشأن كيفية تعاملها مع بيانات الركاب الحساسة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ديدي حصلت على رخصة للعمل في عدة مدن بريطانية كجزء من خطتها لمنافسة شركة أوبر تكنولوجيز الأمريكية، لكن ظهرت مؤشرات على أن الشركة الصينية ستؤجل خططها لمدة 12 شهرا على الأقل.



وأضافت بلومبرج أن ديدي تواجه حاليا ضغوطا من جانب الحكومة الصينية مما أدى إلى تراجع قيمتها السوقية بأكثر من النصف منذ طرح أسهمها في بورصة نيويورك في حزيران/يونيو الماضي بقيمة 68 مليار دولار.

كانت السلطات الصينية قد أجبرت شركة ديدي على حذف تطبيق خدمتها من متاجر التطبيقات وفرضت قيودا على ضم مستخدمين جددا في ظل تحقيقات تقوم بها السلطات في ظل المخاوف بشأن حماية بيانات المستخدمين في الصين.

وأشارت صحيفة تيليجراف البريطانية إلى أن أعضاء في مجلس العموم البريطاني حذروا من أن السماح لشركة ديدي بالعمل في بريطانيا يمكن أن يعني انتقال البيانات الشخصية للمستخدمين في بريطانيا وتحركاتهم إلى حكومة الصين لأن قانون الأمن القومي الصيني يلزم الشركات بتقديم مثل هذه البيانات عند طلبها.

ونفت شركة النقل التشاركي الصينية ما ورد في صحيفة وول ستريت جورنال، عن نيتها شطب الطرح العام بالأسواق الأمريكية، الذي تم قبل أسبوعين، والعودة للعمل كشركة خاصة لإرضاء السلطات الصينية.

وكانت أسهم ديدي قد خسرت أكثر من 36% من سعر الطرح بعد أن أعلنت بكين عن تحقيق فيما يخص خصوصية بيانات المستخدمين، وهو ما لحقه إزالة تطبيق الشركة عن متاجر التطبيقات الصينية.

وكانت بلومبرج قد ذكرت الأسبوع الماضي أن المنظمين الصينيين يفكرون في مجموعة من العقوبات على الشركة، بما في ذلك إجبارها على شطب إدراجها.