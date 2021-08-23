اخبار السيارات

عروض سيارات انفينيتي بمرابحة تمويل تبدأ من صفر بالمئة!

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة على سيارات انفينيتي 2020 بالتعاون مع البنك السعودي الفرنسي، مع 0% مرابحة تمويل.. ادفع 50% الآن و50% بعد سنتين أو اختر السداد على 60 شهر مع 0% دفعة أولى.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بتعبئة بياناتك عبر النموذج: اضغط هنا

السيارات المشمولة في العرض:

  • انفينيتي Q50 موديل 2020 :

– سعر الشراء النقدي يبدأ من 162,900 ريال ( شامل قيمة الشريبة المضافة )

– القسط الشهري يبدأ من : 2365 ريال شهرياً

  • انفينيتي Q70 موديل 2020 :

– سعر الشراء النقدي يبدأ من 174,900 ريال ( شامل قيمة الشريبة المضافة )

– القسط الشهري يبدأ من : 2540 ريال شهرياً

  • انفينيتي QX60 موديل 2020 :

– سعر الشراء النقدي يبدأ من 196,900 ريال ( شامل قيمة الشريبة المضافة )

– القسط الشهري يبدأ من : 2859 ريال شهرياً

  • انفينيتي QX80 موديل 2020 :

– سعر الشراء النقدي يبدأ من 289,900 ريال ( شامل قيمة الشريبة المضافة )

– القسط الشهري يبدأ من : 4209 ريال شهرياً

مميزات باقة راحة البال:

  • 5 سنوات ضمان ممتد غير محدود الكيلومترات
  • 5 سنوات صيانة دورية
  • 5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق

الشروط:

  • جميع الأسعار شاملة قيمة الضريبة المضافة
  • صور السيارات الظاهرة إرشادية لغرض الإعلان وقد تختلف الأسعار بحسب المواصفات والفئات المتوفرة
  • عرض السداد على 60 شهرا ممول حصرياً من السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري
  • تطبق الشروط والأحكام حسب سياسات وشروط شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة والجهات التمويلية وقد لا يطبق العرض على بعض العملاء طبقاً لشروط جهة التمويل
  • العرض سار على فئات مختارة من موديلات 2020

صورة العرض:

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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