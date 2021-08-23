شراكة استراتيجية تجمع “يلو” و”بودل” لتعزيز حضورهما في المشهد السياحي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الشراكة تأتي تأكيداً على رغبة الشركتين في تقديم أفضل خدمة لعملائهما

الخليج ٣٦٥ نت – في خطوة تعكس التكامل بين الشركات الوطنية، وتحديداً في القطاع السياحي لتقديم أفضل خدمة أمام المواطنين والسياح بما يتواكب ومبادرة النهوض بالقطاع السياحي في المملكة، والتي تعد أحد أهم مبادرات رؤية المملكة 2030؛ تم الاتفاق بين كل من شركة الوفاق لتأجير السيارات “يلو” ومجموعة بودل للفنادق والمنتجعات على الارتباط بشراكة استراتيجية لتقديم حزمة من الخدمات المشتركة لعملائهما من المواطنين والمقيمين والسياح بهدف خلق تجربة غنية أمام العميل تجمع بين اثنين من أهم العناصر التي لا يستغني عنهما السائح وهما النقل والسكن، وتم توقيع عقد الشراكة مؤخراً في مدينة الرياض بحضور نائب الرئيس لشركة الوفاق لتاجير السيارات ” يلو” الاستاذ بشير القحطاني و(مدير عام فنادق ومنتجعات بريرا احد العلامات التجارية لشركة بودل للفنادق والمنتجعات الاستاذ فارس الخليوي )

وبهذه المناسبة أكد نائب الرئيس لشركة الوفاق لتأجير السيارات “يلو” بأن “يلو” حريصة على إثراء تجربة عملائها من المواطنين والمقيمين عند تنقلهم بين المدن في السياحة الداخلية، أو السياح القادمين من الخارج عبر تقديم باقة من الخدمات المتنوعة والمتميزة، وأضاف قائلاً: بعدما نجحنا في “يلو” بتطوير خدماتنا الالكترونية وخدمات ما بعد البيع وما يضمه أسطول مركباتنا من سيارات من مختلف الفئات والأحجام بهدف خلق تجربة فريدة لعملائنا تتسم بالجودة واستخدام التقنيات الحديث لسرعة الإنجاز ، والان انتقلنا إلى عقد شراكات نستطيع من خلالها تقديم خدمات إضافية يستفيد منها عملاؤنا، ومن هذا المنطلق جاءت هذه الشراكة مع مجموعة بودل للفنادق والمنتجعات التي تعد من أكبر سلاسل تقديم الخدمات الفندقية في المملكة وبأفضل مستوى من الخدمة، ونتطلع أن يستفيد عملاؤنا وعملاء بودل من هذه الشراكة التي تعكس القاعدة السليمة التي هيأتها رؤية 2030 أمام القطاع الخاص السعودي للقيام بدوره في خدمة وطنه بالشكل الذي يليق بهذا الوطن المعطاء.

من جهته أشاد (الاستاذ فارس الخليوي المدير العام لفنادق بريرا ) بهذه الشراكة بين كل من يلو و شركة بودل للفنادق والمنتجعات الشركة الوطنية الرائدة في صناعة الضيافة والتي تشمل عديد من العلامات التجارية وهي : ( فنادق ومنتجعات نارسس ذات تصنيف خمس نجوم ، فنادق ومنتجعات بريرا ذات تصنيف اربع نجوم ، فنادق عابر ذات تصنيف ثلاث نجوم ، بودل للشقق الفندقية ) وبلغ عدد الفنادق والمنتجعات خلال عام 2021 عدد 60 فندق ومنتجع. واعرب ايضا ان الشراكة تأتي استجابة للفرص الهائلة التي صنعتها رؤية 2030 أمام القطاع الخاص، وخصوصاً في القطاع السياحي، فجاءت هذه الشراكة لتبلور ذلك بهدف تقديم أفضل خدمة لأهالي المملكة وزوارها من السياح الذين يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعاً كبيراً في أعدادهم مع الطفرة الكبيرة في الفعاليات والمواسم التي نستعد لعودتها بعد ان اصبح موسم الرياض الضخم قريبا من الانطلاق مجددا والتسهيلات التي وضعتها حكومة المملكة للنهوض والارتقاء بالقطاع السياح.

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