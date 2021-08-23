ثورة تشريعات في روسيا لدعم السيارات الكهربائية بمواجهة "التقليدية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسعى روسيا لتنفيذ استراتيجية النقل الكهربائي، التي تستهدف الوصول بإنتاج المركبات الكهربائية إلى 10% من جميع السيارات خلال عام 2030.

وتهدف روسيا إلى إنتاج ما لا يقل عن 25 ألف سيارة كهربائية سنويا، وفتح أكثر من 9 آلاف محطة شحن، بحلول عام 2024، بحسب استراتيجية النقل الكهربائي، التي وافقت عليها الحكومة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية للأنباء، الإثنين، أنه من المقرر أن يتم توفير القروض، وعمليات التأجير بشروط ميسرة للسيارات الكهربائية، بغرض زيادة الطلب عليها ودعمها.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، سيكون هناك تصريح مرور مجاني للمركبات الكهربائية على الطرق التي تقوم بفرض رسوم، اعتبارا من عام 2022.

كما سيحصل منتجو عناصر وقود الهيدروجين على دعم من الحكومة الروسية.

قفزة مبيعات السيارات الكهربائية



وازدادت حصّة السيارات الكهربائية من سوق المركبات الجديدة في أوروبا بأكثر من الضعف خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وباتت المركبات الكهربائية بالكامل تشكّل 7.5% من مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا، لتصل إلى أكثر من 210 آلاف وحدة بنسبة زيادة 231.6%، في مقابل 3.5% في الربع الثاني من 2020، بحسب ما كشفته الجمعية الأوروبية لمصنّعي السيارات.

وشهدت المبيعات ازديادا خصوصا في إسبانيا وألمانيا وبلجيكا، فيما سجلت قفزة قياسية خارج الاتحاد الأوروبي، في بريطانيا والنرويج.

وقد خاضت عدة شركات لصناعة السيارات غمار المركبات الكهربائية، متعهدة بالاستغناء بالكامل عن محرّكات الاحتراق بحلول 2030.

كما أن بعض العلامات تعتزم البدء بإنتاج سيارات كهربائية لا غير بحلول عام 2030 المقبل، من بينها "فولفو" و"أوبل".