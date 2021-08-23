مرسيدس AMG GT R Roadster المعدلة.. لعشاق المغامرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدخلت شركة "بوسايدون" تعديلات على سيارة مرسيدس" AMG GT R Roadster".

وأوضحت شركة التعديل الألمانية، أن السيارة المعدلة ثنائية المقاعد يقتصر إنتاجها على 750 نسخة فقط.

وأضافت، أنها عدلت محرك السيارة على 4 مراحل، لتصل إلى السرعة المطلوبة، ووصلت في المرحلة الأولى من التعديل، بتعديل المحرك V8 سعة 4 لترات، إلى قوة 670 حصان/800 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وتابعت: وفي المرحلة التالية وصلت "بوسايدون" بقوة المحرك، إلى 780 حصان/850 نيوتن متر، فيما وصلت بالمرحلة الثالثة إلى قوة 830 حصان/950 نيوتن متر.

وأوضحت، أن المرحلة النهائية من تعديل محرك السيارة إلى قوة 880 حصان/1000 نيوتن متر، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كيلومتر/ساعة في غضون 2.9 ثانية بدلا من 3.6 ثانية.

بينما تصل السرعة القصوى إلى 360 كيلومتر/ساعة بدلا من 317 كيلو متر/ساعة للموديل القياسي.