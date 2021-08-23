لكزس وتويوتا تعلنان عن خفض الإنتاج العالمي بـ 40% خلال سبتمبر

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت لكزس وتويوتا عن خفض الإنتاج العالمي بحوالي 40% خلال سبتمبر للنقص العالمي الحاد في شرائح أشباه الموصلات اللازمة لصنع الأنظمة الإلكترونية فيي السيارات.

وصرحت لكزس وتويوتا إن قرارات خفض الإنتاج مركزة على 14 مصنع حول العالم بما يعادل 360,000 سيارة خلال سبتمبر، منهم 140,000 سيارة في المصانع اليابانية والباقي في المصانع الآسيوية والأوروبية والأمريكية.

وتشمل الموديلات المتأثرة بنقص الإنتاج: لكزس LX و LS و IS و RX وES ، بالإضافة إلى عدد من موديلات تويوتا مثل كورولا وبريوس وفور رنر، وسيؤدي القرار لانخفاض ملحوظ في المخزون العالمي لموديلات لكزس بالأخص، ما قد يؤدي لزيادات سعرية.

وقد ازدادت أزمة نقص أشباه الموصلات سوءاً خلال الأشهر الأخيرة بعد انتشار سلالة “دلتا” الجديدة لفيروس الكورونا خاصة في البلدان الآسيوية مثل اليابان والفلبين وتايلاند وفيتنام وماليزيا، موطن العديد من مصانع السيارات وأشباه الموصلات.