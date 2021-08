دانية عقيل سائقة الرالي السعودية تُنهي سباق “باها المجر” في المركز الثاني

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمكنت سائقة الراليات السعودية دانيا عقيل من إنهاء سباق “باها المجر” فئة T3 في المركز الثاني، وهو السباق الذي جرى لشهر أغسطس ضمن الجولة السادسة لبطولة الراليات العالمية، والتي أقيمت في عاصمة المجر “بودابست”.

شارك في هذه الجولة 20 سائقاً يُمثلون عدداً من الدول، حيث شارك عدد من السعودية يتقدمهم ياسر بن سعيدان، ويزيد الراجحي، وصالح السيف، والدرّاجان هيثم التويجري وفيصل السويح، ومن جانبها، أبدت دانية عقيل سعادتها بالنتائج الرائعة في أول مشاركة لها في بطولة العالم للراليات هذا الموسم.

أكدت دانية أن ما حظيت به من دعم واهتمام كبيرين من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أسهم في نتائجها الإيجابية، وتطمح لاكتساب المزيد من الخبرات ليكون الهدف هو المشاركة في «رالي داكار 2022»، الذي سينطلق في يناير (كانون الثاني) المقبل، لتكون بذلك أول امرأة خليجية تشارك في الرالي الأصعب.

يُذكر أن دانية عقيل تُشارك بدعم «التوكيلات العالمية للسيارات »، وتعدُّ أول محترفة سعودية تحصل على رخصة سباق الدراجات النارية، وتمكنت من المشاركة في بطولة الإمارات العربية المتحدة كأول محطة لها في مشوارها الرياضي.

ولدت دانية عقيل في العام 1988 في المملكة العربية السعودية، وحصلت على درجة الماجستير في الأعمال الدولية من دوله بريطانيا في رياضة السيارات وذلك في العام 2019، وفي عام 2020، استطاعت المشاركة في تدريب لمدة يومين خلال رالي داكار مع مدربة سباقات الكثبات الرملية في وادي الدواسر إلى أن تعرضت للإصابة بعد ذلك.

ومنذ طفولتها، كانت دانية تركب الدراجات في المناطق الرملية على طريقة المسابقات العالمية التي تقام حول العالم، وبعد سنوات عملت على تحقيق حلمها، حيث تقدمت بطلب الحصول على رخصة متعلم ومارستها لأشهر، ويرجع الفضل في ذلك إلى التغيرات التي طرأت على المملكة، والحريات التي حصلت عليها المرأة مؤخرًا، ما فتح المجال لدانية وغيرها من الأجيال الجديدة لخوض مجالات جديدة والتميز فيها.

عن التوكيلات العالمية للسيارات

التوكيلات العالمية للسيارات هي جزء من شركة طواد القابضة التي تعنى يمجال بيع السيارات بالتجزئة وتأجيرها، والتمويل، والعقارات، وتوليد الطاقة، ومعدات البناء الثقيلة وقطع غيار السيارات. وقد فازت التوكيلات العالمية للسيارات على مر السنين، بالعديد من جوائز الأداء من مورديها لتحقيق أهداف الأداء أو تجاوزها وتحقيق أعلى مستويات الخدمة للعملاء. تم بناء الشركة على الثقة والنزاهة والالتزام كقيم أساسية تحدد فلسفة خدمتها لعملائها.

توظف التوكيلات العالمية للسيارات أكثر من 1800 موظف محلي وأجنبي وهي إحدى أكبر تجار وموزعي السيارات في المملكة العربية السعودية بخبرة تزيد عن 70 عاماً في هذا المجال. من مقرها الرئيسي في جدة، ستغطي بإذن الله شبكة التوكيلات العالمية للسيارات بنهاية العام 2021 ما يصل إلى 28 فرعاً للمبيعات وخدمات ما بعد البيع في المدن الكبرى عبر عدة مناطق في المملكة العربية السعودية.

التوكيلات العالمية للسيارات هي الوكيل المعتمد للعديد من العلامات التجارية العالمية للسيارات المرموقة بما في ذلك شفروليه وجي إم سي ودونغفنغ والعلامات التجارية الفاخرة مثل إنفينيتي وهونشي ومازيراتي. كما أن لها توجهات نحو السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة التي تدعم رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنويع موارد الدولة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.en.uma.com.sa

