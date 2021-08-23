قوّة جبّارة: ’شفروليه تاهو‘ الجديد كلّياً قادر على قطر حمولات ثقيلة دون عناء

ابوظبي - مجدي عبدالحي - تتمتّع مركبة الـ SUV الرسمية للحركة والتشويق بكفاءة عالية وتتحلّى بمظهر جذّاب مع قدرة قطر قصوى تزيد عن 3,800 كلغ

الخليج ٣٦٥ نت – تتميّز مركبة الـSUV الرسمية للحركة والتشويق ’شفروليه تاهو‘ للعام 2021 بقوّتها الكبيرة. ويبرز ضمن المجموعة على وجه الخصوص طراز ’تاهو Z71‘ المصمَّم للتألّق بشكل حقيقي في كل ما يقوم به وبأفضل شكل ممكن. واليوم، لأول مرة على الإطلاق، يتم تقديم ’تاهو Z71‘ كفئة تجهيزات مستقلّة، وهو قادر على عبور الكثبان الرملية العالية أو قطر الأحمال الثقيلة دون عناء.

فمع قدرة قطر قصوى تبلغ 3,800 كلغ، يُبهِر ’تاهو Z71‘ في مهامه المختلفة، أكان يجرّ قارباً أم مقطورة أم صندوق نقل للخيول، وهو بالتالي مصمَّم لأكثر السائقين تطلّباً في الشرق الأوسط، كما إنه مجهَّز لخوض كل مغامرة مهما كان نوعها.

إضافة إلى قوّته الهائلة، يأتي ’شفروليه تاهو‘ مدعوماً قياسياً بمحرّك V8 جبّار سعة 5.3 ليتر مقترن بنظام نقل حركة أوتوماتيكي متطوّر من 10 سرعات. ويولّد هذا المحرّك قوّة كبيرة تبلغ 355 حصاناً مع عزم مقداره 519 نيوتن-متر، وهو بالتالي يزخر بالقوّة الكافية لقطر الحمولات الثقيلة دون أي مجهود على الإطلاق.

ولتحقيق التوازن بين الكفاءة باستهلاك الوقود والأداء العالي، يتمتّع ’شفروليه تاهو‘ أيضاً بميّزة الإدارة الديناميكية للوقود مع أكثر من 12 وضعية لإيقاف عمل الأسطوانات، والصمَّمة لتحسين كفاءة المحرّك ضمن مجموعة واسعة من ظروف القيادة، بما في ذلك أثناء جرّ مقطورة.

يجمع ’تاهو Z71‘ القوّة مع الذكاء في توافق تام، حيث إنه غني بالتقنيات المتقدّمة لجعل كل مهمة قطر سهلة للغاية. ومن أبرز خصائص هذه التقنية هناك الكاميرا الرائدة بفئتها1 والعاملة بنطاق 360 درجة مع تسعة مجالات عرض، بما في ذلك نظام الرؤية المحيطية عالية الوضوح (HD Surround Vision) ومرآة الكاميرا الخلفية. كما هناك حزمة القطر Max Trailering، شاملة مبرِّداً عالي السعة ومروحة تبريد، ووحدة مدمَجة للتحكّم بمكابح المقطورة، وميّزة Hitch Guidance مع خاصّية Hitch View وتطبيق ’شفروليه‘ للقطر. وسواء كانت المهمَّة تقوم على وصل مركبة نقل أو تحميل درّاجات رباعية على المقطورة، فإن الرؤية المحسَّنة تضمن بقاء السائق متحكّماً بما يقوم به مع تمتّعه بالإدراك الكامل في كل الأوقات.

ولا يقتصر الأمر على توفير تطبيق القطر لملّفات تعريف مخصَّصة للمقطورات وأدوات قطر متطوّرة، بل إن ’تاهو‘ و’سوبربان‘ يحتويان على علامة القطر الأولى ضمن قطاع السيارات من ’شفروليه‘ والموجودة على دعامة باب السائق الجانبية. ويوفّر هذا الملصَق للعملاء المعلومات اللازمة لحساب السعات الدقيقة لمركباتهم.

ولتحقيق القيمة الإضافية القصوى، يتم تزويد ’شفروليه تاهو Z71‘ بخطّافات قطر حمراء، مما يضمن اكتمال الحزمة الخاصّة بالدروب الوعرة.

تتميّز مركبة الـSUV الرسمية للحركة والتشويق بكونها أكبر وأكثر جرأة وأفضل من خلال توفيقها بين المظهر الجذّاب والإعتمادية الجادّة. ويُشار إلى أن كامل مجموعة ’شفروليه تاهو‘ متوفرة الآن لدى الوكلاء في كافة أنحاء الشرق الأوسط.

عن التوكيلات العالمية للسيارات

التوكيلات العالمية للسيارات هي جزء من شركة طواد القابضة التي تعنى يمجال بيع السيارات بالتجزئة وتأجيرها، والتمويل، والعقارات، وتوليد الطاقة، ومعدات البناء الثقيلة وقطع غيار السيارات. وقد فازت التوكيلات العالمية للسيارات على مر السنين، بالعديد من جوائز الأداء من مورديها لتحقيق أهداف الأداء أو تجاوزها وتحقيق أعلى مستويات الخدمة للعملاء. تم بناء الشركة على الثقة والنزاهة والالتزام كقيم أساسية تحدد فلسفة خدمتها لعملائها.

توظف التوكيلات العالمية للسيارات أكثر من 1800 موظف محلي وأجنبي وهي إحدى أكبر تجار وموزعي السيارات في المملكة العربية السعودية بخبرة تزيد عن 70 عاماً في هذا المجال. من مقرها الرئيسي في جدة، ستغطي بإذن الله شبكة التوكيلات العالمية للسيارات بنهاية العام 2021 ما يصل إلى 28 فرعاً للمبيعات وخدمات ما بعد البيع في المدن الكبرى عبر عدة مناطق في المملكة العربية السعودية.

التوكيلات العالمية للسيارات هي الوكيل المعتمد للعديد من العلامات التجارية العالمية للسيارات المرموقة بما في ذلك شفروليه وجي إم سي ودونغفنغ والعلامات التجارية الفاخرة مثل إنفينيتي وهونشي ومازيراتي. كما أن لها توجهات نحو السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة التي تدعم رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنويع موارد الدولة.

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