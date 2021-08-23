’شفروليه‘ تعلن عن موعد الكشف عن ’كورفيت Z06‘ للعام 2023

ابوظبي - مجدي عبدالحي - ’كورفيت Z06‘ تزور حلبات السباق الأوروبية الأسطورية قبيل الكشف عنها

الخليج ٣٦٥ نت – انطلق العد العكسي للكشف عن سيارة ’شفروليه كورفيت Z06‘ الجديدة كلّياً للعام 2023، والذي يصادف في 26 أكتوبر1 القادم. وتتميّز ’كورفيت Z06‘ بكونها سيارة فائقة عالية الأداء جرى تصميمها لتعزيز متعة القيادة المشوّقة والارتقاء بها لمستويات أعلى – أكان على الطرقات العادية أم على طريق ’أوتوبان‘ السريع والشهير في ألمانيا ذات السرعات غير المحدَّدة في أجزاء منه لبعض فئات السيارات، أم على بعض أشهر حلبات السباق في العالم مثل ’سيركوي دي لا سارت‘ الفرنسية.

وهي تتألّق على الطرقات في كل من ألمانيا وفرنسا، وندعوكم لمتابعتنا دوماً لمعرفة آخر الأخبار عن هذه السيارة المميّزة.

عن التوكيلات العالمية للسيارات

التوكيلات العالمية للسيارات هي جزء من شركة طواد القابضة التي تعنى يمجال بيع السيارات بالتجزئة وتأجيرها، والتمويل، والعقارات، وتوليد الطاقة، ومعدات البناء الثقيلة وقطع غيار السيارات. وقد فازت التوكيلات العالمية للسيارات على مر السنين، بالعديد من جوائز الأداء من مورديها لتحقيق أهداف الأداء أو تجاوزها وتحقيق أعلى مستويات الخدمة للعملاء. تم بناء الشركة على الثقة والنزاهة والالتزام كقيم أساسية تحدد فلسفة خدمتها لعملائها.

توظف التوكيلات العالمية للسيارات أكثر من 1800 موظف محلي وأجنبي وهي إحدى أكبر تجار وموزعي السيارات في المملكة العربية السعودية بخبرة تزيد عن 70 عاماً في هذا المجال. من مقرها الرئيسي في جدة، ستغطي بإذن الله شبكة التوكيلات العالمية للسيارات بنهاية العام 2021 ما يصل إلى 28 فرعاً للمبيعات وخدمات ما بعد البيع في المدن الكبرى عبر عدة مناطق في المملكة العربية السعودية.

التوكيلات العالمية للسيارات هي الوكيل المعتمد للعديد من العلامات التجارية العالمية للسيارات المرموقة بما في ذلك شفروليه وجي إم سي ودونغفنغ والعلامات التجارية الفاخرة مثل إنفينيتي وهونشي ومازيراتي. كما أن لها توجهات نحو السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة التي تدعم رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنويع موارد الدولة.

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