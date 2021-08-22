موجز ”الخليج 365” للسيارات..نصائح توفير البنزين ومفاجأة لاند روفر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

يفضل الكثير من المصريين شراء السيارات الأوروبية عن مثيلاتها، لتعدد الموديلات وروعة التصاميم.

وتلقى سيارات الإتحاد الأوروبي منافسة شرسة من موديلات البلاد الأخرى،نظرا لأنها معفاة من الجمارك.

كشفت شركة لاند روفر النقاب عن الموديل الجديد من سيارتها Range Rover Velar، مع انضمام إصدارين خاصين من السيارة لباقة الموديلات.

نبحث عادة عند شراء سيارة عن كفاءة استهلاك الوقود، وهي الغاية التي يمكن أن نصل إليها باتباع بعض الخطوات التي أثبتت نجاحها عمليا.

هناك أشياء بسيطة يمكن أن ينفذها قائد السيارة لخفض معدل حرق البنزين، والتي يمكن أن نلخصها في 16 خطوة بسيطة.



أصدرت الحكومة المصرية بيانا رسميا تعلق فيه على أنباء التراجع عن تنفيذ مشروع تصنيع السيارة الكهربائية محليا.

وقال مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري، إن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة.