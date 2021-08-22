لعشاق السيارات الأوروبية بمصر.. أبرز الموديلات الجديدة وأسعارها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يفضل الكثير من المصريين شراء السيارات الأوروبية عن مثيلاتها، لتعدد الموديلات وروعة التصاميم.

وتلقى سيارات الاتحاد الأوروبي منافسة شرسة من موديلات البلاد الأخرى، نظرا لأنها معفاة من الجمارك.

فيما يلي قائمة بأهم تلك السيارات لعام 2021.



بيجو 301







تتميز بمحرك 1600 سي سي رباعي الأسطوانات بقوة 115 حصانا، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن بـ 6 سرعات.

السيارة يمكنها التسارع من الثبات وحتى 100 كم في غضون 10.3 ثانية، وتستهلك نحو 6.5 لتر من الوقود عندما تقطع مسافة 100 كم.

وتحتوي السيارة على العديد من وسائل الأمان مثل الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS، ويوجد نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD ونظام ذكي لركن السيارة.

يتراوح السعر ما بين 231 ألف جنيه وحتى 259.990 ألف.

أوبل استرا





من السيارات التي بها الكثير من المواصفات حيث أنها تحتوي على محرك 1400 سي سي بقوة 140 حصان وعزم دوران 200 نيوتن \ المتر بـ 6 سرعات.

يمكن للسيارة التسارع من الثبات وحتى 100 كم في غضون 10.2 ثانية، وتستهلك نحو 6.4 لتر عند قطع مسافة 100 كم، ويوجد بأوبل استرا وسائل الأمان من وسائد هوائية وحساسات ركن خلفية، ومكابح وقوف كهربائية وبرنامج للثبات الإلكتروني ومثبت للسرعة.

يبلغ سعر أوبل استرا 2020 نحو 305 آلاف جنيه.

فيات تيبو 2021:





من السيارات المميزة للإتحاد الأوروبي وتعمل بنظام الجر الأمامي بمحرك 1400 سي سي بقوة 95 حصانا رباعي السرعات، والفئة الأعلى بمحرك 1600 سي سي وبقوة 110 "أحصنة" بمحرك سداسي السرعات، وتستهلك السيارة نحو 6.3 لتر من الوقود لكل 100 كيلو متر.

والسيارة تتميز بوسائل الأمان المميزة ومنها الفرامل المانعة للإنغلاق وبرنامج الثبات الإلكتروني، وحساسات ركن خلفية وبرنامج توزيع إلكتروني للفرامل والوسائد الهوائية.

يبلغ سعر فيات تيبو 2021 في مصر من 198.900 ألف جنيه وحتى 319.900 ألف للفئة الأعلى.

بيجو 2008:





من السيارات الرياضية الكروس أوفر بمحرك 1600 سي سي بقوة 120 حصان، والعزم الأقصى للدوران يبلغ 160 نيوتن \ المتر وتعمل السيارة بنظام الجر الأمامي.

تتسارع السيارة من الثبات وحتى 100 كم في غضون 9.9 ثانية وتستهلك حوالي 7 لترات من الوقود لكل 100 كم، ويوجد بها وسائل الأمان المميزة من وسائد هوائية ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD ونظام للفرامل ABS وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP.

يبلغ سعر بيجو 2008 في مصر 314.990 ألف جنيه.

رينو ميجان 2021:





تعمل بمحرك رباعي الأسطوانات 1600 سي سي بقوة 115 حصانا وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن \ المتر، والفئة الأعلى بمحرك من 7 سرعات بسعة 1200 سي سي مزدوج بقوة 1300 حصان وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن \ المتر.

تشمل وسائل الأمان المختلفة من وسائد هوائية ونظام للفرامل مانع للإنغلاق، وبرنامج توزيع إلكتروني للفرامل، كما أنها تتميز بنظام للمساعدة في صعود المرتفعات.

الفئة الأولى "E2" سعرها 279.000 ألف جنيه، والفئة الثانية "+E2"سعرها 329.000 ألف جنيه، والثالثة "E3" سعرها 348.000 ألف جنيه، واالرابعة "E3+1.2 T" سعرها 389.000 ألف جنيه.