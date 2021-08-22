الإمارات تدين استهداف الحوثي للسعودية: أمننا لا يتجزأ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت الإمارات، الأحد، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المناطق والأعيان المدنية في السعودية.

موقف دولة الإمارات جاء بعد محاولة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط بالسعودية، بطائرة درون بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف العربي.

وأكدت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، حثّت الخارجية الإماراتية خلال البيان، المجتمع الدولي على ضرورة اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين.

وأكد البيان أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدّدت الخارجية الإماراتية تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن التحالف العربي، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.

وأوضح التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، أنه تم "إفشال جميع المحاولات العبثية المستهدفة للمدنيين".

ولفت إلى أن "محاولات مليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وتستمر المليشيات الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

