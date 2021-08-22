أيقونة لاند روفر الجديدة.. رفاهية بنظام يحمي من التلوث

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة لاند روفر النقاب عن الموديل الجديد من سيارتها Range Rover Velar، مع انضمام إصدارين خاصين من السيارة لباقة الموديلات.

وأوضحت الشركة البريطانية أن الإصدار Velar Auric سيكون متاحا قريبا بأعداد محدودة؛ حيث يظهر اللون الذهبي على شبكة المبرد أو شرائط الزينة الجانبية.

وتعتمد تجهيزات الإصدار Auric Edition على طراز Range Rover Velar R-Dynamic S، والمتوفر لها ألوان طلاء مخصصة وحصرية مثل الأبيض Ostuni Pearl والأسود Santorini والرمادي Charente.



وتقف النسخة الخاصة على جنوط بقياسات من 20 إلى 22 بوصة.

كما يمكن تجهيزها بجميع أنظمة الدفع المتوفرة لطراز Velar، ويتسع برنامج طلاء السيارة أيضا بألوان يتم اختيارها حسب المتطلبات الفردية والرغبات الشخصية.

وتتمتع السيارة بنظام تهوية فائق مع فلترة للملوثات ومستشعر لثاني أكسيد الكربون، ووظيفة التنظيف باستخدام التأين.

وتعرف عملية التأين على أنها العملية الفيزيائية لأجل تحويل الذرة أو الجزيء إلى أيونات.

وتزخر السيارة أيضا بنظام التحديثات عبر الهواء ونظامي دمج الهواتف الذكية عبر أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

ومن المقرر طرح السيارة الجديدة في الأسواق بسعر يبدأ من 59 ألف و315 يورو.