استفد بأفضل عروض الصيف على لكزس ES 2021

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من لكزس عبداللطيف جميل والتي يقدمها السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري والبنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي.
السيارة المشمولة في العرض
- لكزس إي إس 2021
تفاصيل العروض
- يتوفر عرض تقسيط شهري وبدون دفعة أولى يقدمه السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري.
- تتوفر عروض بدفعة أولى 50% ودفعة أخيرة 50% على مدة سنتين من السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري والبنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي.
- نسبة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري تبدأ من 5.34%.
- بالنسبة للبنك الأهلي فيجب على المحول راتبه ألا يقل راتبه عن 8,000 ريال وغير المحول 10,000 ريال والرسوم الإدارية 0%.
- أما مصرف الراجحي رسومه الإدارية 1 بالمية ومعدل النسبة السنوي شامل التأمين يبدأ من 9.11 بالمية.
- تطبق الشروط والأحكام.
صورة السيارة