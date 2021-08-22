اخبار السيارات

استفد بأفضل عروض الصيف على لكزس ES 2021

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من لكزس عبداللطيف جميل والتي يقدمها السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري والبنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي.

السيارة المشمولة في العرض

  • لكزس إي إس 2021

تفاصيل العروض

  • يتوفر عرض تقسيط شهري وبدون دفعة أولى يقدمه السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري.
  • تتوفر عروض بدفعة أولى 50% ودفعة أخيرة 50% على مدة سنتين من السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري والبنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي.
  • نسبة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري تبدأ من 5.34%.
  • بالنسبة للبنك الأهلي فيجب على المحول راتبه ألا يقل راتبه عن 8,000 ريال وغير المحول 10,000 ريال والرسوم الإدارية 0%.
  • أما مصرف الراجحي رسومه الإدارية 1 بالمية ومعدل النسبة السنوي شامل التأمين يبدأ من 9.11 بالمية.
  • تطبق الشروط والأحكام.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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