عروض تقسيط سيارات انفينيتي بدون دفعة أولى أو رسوم إدارية وأكثر!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة على سيارات انفينيتي 2020 بالتعاون مع البنك الأهلي، مع 0% مرابحة تمويل و0% رسوم إدارية.. ادفع 50% الآن و50% بعد سنتين أو اختر السداد على 60 شهر مع 0% دفعة أولى و0% رسوم إدارية.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارات المشمولة في العرض:

انفينيتي Q50 موديل 2020 :

– سعر الشراء النقدي 162,900 ريال ( شامل قيمة الشريبة المضافة )

– القسط الشهري يبدأ من : 2550 ريال شهرياً

انفينيتي Q70 موديل 2020 :

– سعر الشراء النقدي 174,900 ريال ( شامل قيمة الشريبة المضافة )

– القسط الشهري يبدأ من : 2770 ريال شهرياً

انفينيتي QX60 موديل 2020 :

– سعر الشراء النقدي 196,900 ريال ( شامل قيمة الشريبة المضافة )

– القسط الشهري يبدأ من : 3060 ريال شهرياً

انفينيتي QX80 موديل 2020 :

– سعر الشراء النقدي 289,900 ريال ( شامل قيمة الشريبة المضافة )

– القسط الشهري يبدأ من : 4495 ريال شهرياً

مميزات العرض: