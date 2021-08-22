عروض تقسيط سيارات انفينيتي بدون دفعة أولى أو رسوم إدارية وأكثر!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة على سيارات انفينيتي 2020 بالتعاون مع البنك الأهلي، مع 0% مرابحة تمويل و0% رسوم إدارية.. ادفع 50% الآن و50% بعد سنتين أو اختر السداد على 60 شهر مع 0% دفعة أولى و0% رسوم إدارية.
*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.
السيارات المشمولة في العرض:
- انفينيتي Q50 موديل 2020 :
– سعر الشراء النقدي 162,900 ريال ( شامل قيمة الشريبة المضافة )
– القسط الشهري يبدأ من : 2550 ريال شهرياً
- انفينيتي Q70 موديل 2020 :
– سعر الشراء النقدي 174,900 ريال ( شامل قيمة الشريبة المضافة )
– القسط الشهري يبدأ من : 2770 ريال شهرياً
- انفينيتي QX60 موديل 2020 :
– سعر الشراء النقدي 196,900 ريال ( شامل قيمة الشريبة المضافة )
– القسط الشهري يبدأ من : 3060 ريال شهرياً
- انفينيتي QX80 موديل 2020 :
– سعر الشراء النقدي 289,900 ريال ( شامل قيمة الشريبة المضافة )
– القسط الشهري يبدأ من : 4495 ريال شهرياً
مميزات العرض:
- 5 سنوات ضمان ممتد غير محدود الكيلومترات
- 5 سنوات صيانة دورية
- 5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق
الشروط:
- جميع الأسعار شاملة قيمة الضريبة المضافة
- صور السيارات الظاهرة إرشادية لغرض الإعلان وقد تختلف الأسعار بحسب المواصفات والفئات المتوفرة
- عرض السداد على 60 شهرا ممول حصرياً من البنك الأهلي السعودي ، معدل نسبة الربح السنوية تبدأ من 8.6%
- تطبق الشروط والأحكام حسب سياسات وشروط شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة والجهات التمويلية وقد لا يطبق العرض على بعض العملاء طبقاً لشروط جهة التمويل
- العرض سار على فئات مختارة من موديلات 2020
- العرض سار حتى 30 سبتمبر 2021
صورة العرض: