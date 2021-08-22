اخبار السيارات

عروض تقسيط سيارات انفينيتي بدون دفعة أولى أو رسوم إدارية وأكثر!

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة على سيارات انفينيتي 2020 بالتعاون مع البنك الأهلي، مع 0% مرابحة تمويل و0% رسوم إدارية.. ادفع 50% الآن و50% بعد سنتين أو اختر السداد على 60 شهر مع 0% دفعة أولى و0% رسوم إدارية.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارات المشمولة في العرض:

  • انفينيتي Q50 موديل 2020 :

– سعر الشراء النقدي 162,900 ريال ( شامل قيمة الشريبة المضافة )

– القسط الشهري يبدأ من : 2550 ريال شهرياً

  • انفينيتي Q70 موديل 2020 :

– سعر الشراء النقدي 174,900 ريال ( شامل قيمة الشريبة المضافة )

– القسط الشهري يبدأ من : 2770 ريال شهرياً

  • انفينيتي QX60 موديل 2020 :

– سعر الشراء النقدي 196,900 ريال ( شامل قيمة الشريبة المضافة )

– القسط الشهري يبدأ من : 3060 ريال شهرياً

  • انفينيتي QX80 موديل 2020 :

– سعر الشراء النقدي 289,900 ريال ( شامل قيمة الشريبة المضافة )

– القسط الشهري يبدأ من : 4495 ريال شهرياً

مميزات العرض:

  • 5 سنوات ضمان ممتد غير محدود الكيلومترات
  • 5 سنوات صيانة دورية
  • 5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق

الشروط:

  • جميع الأسعار شاملة قيمة الضريبة المضافة
  • صور السيارات الظاهرة إرشادية لغرض الإعلان وقد تختلف الأسعار بحسب المواصفات والفئات المتوفرة
  • عرض السداد على 60 شهرا ممول حصرياً من البنك الأهلي السعودي ، معدل نسبة الربح السنوية تبدأ من 8.6%
  • تطبق الشروط والأحكام حسب سياسات وشروط شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة والجهات التمويلية وقد لا يطبق العرض على بعض العملاء طبقاً لشروط جهة التمويل
  • العرض سار على فئات مختارة من موديلات 2020
  • العرض سار حتى 30 سبتمبر 2021

صورة العرض:

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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