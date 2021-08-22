16 نصيحة لتوفير استهلاك البنزين في سيارتك.. هل تعرفها؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نبحث عادة عند شراء سيارة عن كفاءة استهلاك الوقود، وهي الغاية التي يمكن أن نصل إليها باتباع بعض الخطوات التي أثبتت نجاحها عمليا.

هناك أشياء بسيطة يمكن ان ينفذها قائد السيارة لخفض معدل حرق البنزين والتي يمكن أن نلخصها في 16 خطوة بسيطة.



الخطوة الأولى هي ضرورة ضبط الإطارات، لأن في حالة عدم امتلاءها ستزيد من استهلاك الوقود بنسبة 70%، بخلاف 105 أخرى يتسبب فيها عدم ضبط زوايا الإطارات.

الشىء الآخر هو التعامل مع التكييف بذكاء، فعند استخدامه داخل المدن التي تتسم ببطء الحركة يرفع نسبة استهلاك الوقود بنحو 20%، وتنخفض النسبة إلى 3% عند السير بالطرق السريعة.

الخطوة الثالثة تتجسد في الحفاظ على الحرارة المعتادة للمحرك، لأن ارتفاعها يؤدي إلى رفع استهلاك البنزين بمقدار 10%.

كما عليك تغيير الزيت بانتظام، نظرا لأن الزيت شديد الرخوة يستهلك 3% وقودا أكثر.

في الوقت نفسه، لا ترهق السيارة في التسخين قبل الانطلاق لفترة طويلة، ليس عليك سوى تحريك السيارة بسرعة منخفضة نحو كيلومتر، ولا تستمر على سرعة منخفضة مسافة طويلة منعا لزيادة استهلاك الوقود.

أما النصيحة السادسة، فهي الحذر من التسارع المفاجىء للسيارة، لأن الضغط بقوة على دواسة البنزين يؤدي إلى ضخ قدر أكبر من البنزين.

لذلك عليك ارفع السرعة ببطء ونعومة، وتجنب أيضا التوقف المفاجئ، فالطريقة السليمة للقيادة توفر في استهلاك الوقود بمقدار 20% مقارنة بالقيادة العفوية، والأفضل استخدم مثبت السرعة في الرحلات الطويلة وعلى الطرق المستوية.

من جانب آخر، عليك اختيار الطرق السريعة لتجنب الإشارات والاختناقات المرورية لكونها تسهم في خفض استهلاك البنزين ، ولكن السرعة المرتفعة تستهلك كميات أكبر من الوقود. كما يجب تجنب السير على الطرق الرملية والطمي، لأن استهلاك البنزين يرتفع مع زيادة المقاومة.

إليك الخطوة الثامنة، وهي ضرورة بتموين السيارة بالوقود عندما يصل إلى ما بين النصف والثلث، من أجل الحفاظ على انتظام كمية الوقود المتدفقة للمحرك ولا تقل كفاءة عمله وتجعله يستهلك كمية أكبر من الوقود.

وعليك الاهتمام بالنقلات حتى لا يزداد التحميل على المحرك، فالقيادة بسرعة 60 كم على السرعة 3 ترفع معدل استهلاك الوقود بنحو 25٪ عن السرعة 5.

أما النصيحة العاشرة، فهي عدم ترك المحرك يعمل في حالة الانتظار أو الاختناقات المرورية، خاصة أن إعادة تشغيل المحرك لا تتطلب قدرًا كبيرًا من الوقود الإضافي، ويؤدى ذلك إلى توفير استهلاك الوقود بنسبة لا تقل عن 12%، فمحرك السيارة يحرق كمية وقود كافية لقيادة نصف ميل في كل دقيقة انتظار.

أحرص على استخدم أنواعا جيدة من الوقود، فأسعارها تكون مرتفعة نسبيا ولكنها تعطي معدلات احتراق أعلى مما يجعل قيمة فاتورة الوقود أقل.

لا تنسى فحص مصفي الهواء وأو ترك المشعات متسخة، لأن ذلك يؤدي إلى زيادة استهلاك بنحو 10% أكثر، وترتفع النسبة إلى 20 و30% في الاختناقات المرورية.

كما عليك عدم استخدام مضخم الصوت، أو أي أجهزة إضافية غير الكاسيت، لأنها تستهلك كهرباء أكثر، وبالتالي بنزينا أكثر.

وإليك النصيحة الرابعة عشر، وهي عند شراء سيارة جديدة، يجب المقارنة بين معدل استهلاك الوقود للسيارات المختلفة، وخذ في الاعتبار أن كبر حجم السيارة والمحرك يؤدي إلى تقليل كفاءة استخدام الوقود.

عليك استخدام الجراج والظل لصف السيارة، مما يجعلك لا تضطر لتشغيل التكييف، وقم بركن السيارة بحيث تكون مقدمتها للخارج، ويفضل في الأماكن المرتفعة، حتى لا تستهلك بنزينًا أكثر عند بداية الحركة.

وأخيرا، قم بتجميع عدد من المشاوير في مشوار واحد بدلًا من عدة مشاوير، واستخدام نظام المشاركة بين أصحاب السيارات المتعددة، وحاول أن تقطع مشاويرك بعيدا عن الزحام.