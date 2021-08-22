هل تخلت مصر عن حلم السيارة الكهربائية؟.. الحكومة تكشف الحقيقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت الحكومة المصرية بيانا رسميا تعلق فيه على أنباء التراجع عن تنفيذ مشروع تصنيع السيارة الكهربائية محليا.

وقال مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري، إن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة، حيث حصل على معلومات من وزارة قطاع الأعمال العام المسؤولة عن المشروع، تفيد بالبدء فعليا في الخطوات التنفيذية للمشروع، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر باعتبارها وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة.



واستشهدت الوزارة على جدية المشروع بتوقيع شركة النصر لصناعة السيارات التي تتولى تنفيذ المشروع، اتفاقيتين مع شركة "دونج فينج" الصينية لإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية.

وبحسب البيان، فإن مصر قامت باستيراد 13 سيار كهربائية كاملة الصنع من الشركة الصينية طراز "E70"، وإطلاقها للاستخدام التجريبي على الطرق المصرية لمدة 3 أشهر، للتأكد من توافقها مع الأجواء المحلية، والوقوف على المواصفات النهائية لها قبل البدء في تصنيعها محليا بمصانع النصر للسيارات والتي ستحمل علامتها "نصر".

وكشفت الحكومة عن استهداف بدء إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية الصنع في النصف الثاني من عام 2022.

وتتبنى مصر خطة طموحة وتدريجية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، حيث تستهل شركة النصر لصناعة السيارات إنتاجها للسيارة الكهربائية بمكونات محلية تبلغ 50%.

كما يجري التعاون مع إحدى الشركات المصرية في مجال البحوث والتطوير لتوطين تكنولوجيا السيارات الكهربائية في مصر، بالتوازي مع العمل على تأسيس شركة بمشاركة إحدى الجهات السيادية لتتولى إنشاء وإدارة محطات الشحن للسيارات الكهربائية.

ووفق الخطة، من المقرر إنشاء 3 آلاف محطة مزدوجة تضم 6 آلاف نقطة شحن للسيارات الكهربائية خلال 18 شهرا.

واستكمالا لخطة تصنيع السيارات الكهربائية، وافق مجلس الوزراء المصري مؤخرا على التعريفة المقترحة لبيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية بواقع 121 قرشا للكيلو وات ساعة.

وأقرت الحكومة تعريفة الشحن للسيارات الكهربائية 47.5 قرشا للكيلو وات ساعة للمحطات متوسطة السرعة بقدرة 22 كيلو وات، و275 قرشا للكيلو وات ساعة للمحطات فائقة السرعة بقدرة 50 كيلو وات.



