تعرف على أبرز أسباب اهتزاز وارتجاج محرك السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعد المحرك من أهم أجزاء السيارة على الإطلاق، حيث أنه يحتوى على العديد من القطع الميكانيكية والكهربائية والتي تساعد على عمل السيارة بكفاءة عالية، لذا يجب المداومة على صيانته بصورة منتظمة للحفاظ عليه من التلف ولإطالة عمره الإفتراضي.

لكن مع مرور الوقت قد يتعرض هذا الجزء الهام للمشاكل والأعطال، أحد هذه الأعطال الشائعة هي اهتزاز أو ارتجاج المحرك، ونظراً لأهمية المحرك الكبيرة في تشغيل السيارة، نقدم لكم اليوم أبرز الأسباب شيوعاً لاهتزاز محرك السيارات، وهي كالتالي.

– في حال انخفاض درجة حرارة المحرك صباحاً عند بداية التشغيل، ويحدث حينها اهتزاز المحرك نتيجة عدم عمل زيت المحرك بكفاءة عالية لانخفاض لزوجته، ويستمر هذا الاهتزاز إلى أن يصل المحرك للحرارة المثالية.

– في حال تلف الكويلات أو انتهاء عمرها الافتراضي، حيث أنها الجزء المسؤول عن توصيل القوة والجهد الكافي لتكوين الشرارة اللازمة التي تحتاجها البواجي في غرفة الاحتراق الداخلي، لإشعال خليط الهواء والبنزين ومن ثم تشغيل المحرك.

– إذا تعرضت البواجي «شمعات الاحتراق» للاحتراق أو انتهى العمر الافتراضي لها.

– يعد تعرض حاسوب السيارة للخلل من أبرز الأسباب لظهور اهتزاز المحرك، كما تحدث هذه المشكلة أيضاً في حال تعطله نتيجة تسرب مياه إليه.

– عدم الاهتمام بالصيانة الدورية للسيارة، وتغيير الفلاتر التالفة.

– تلف فلتر الهواء نتيجة انسداده بالاتربة والرواسب، مما يمنع دخول كمية الهواء اللازمة لعملية الاحتراق في المحرك.