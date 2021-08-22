عرض كيا تيلورايد 2021 بدون مرابحة أو دفعة أولى أو رسوم إدارية!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر على سيارات كيا، ولاتفوتك عروض الصيف المميزة على سيارات كيا 2021.. بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية.
*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بتعبئة النموذج أدناه.
السيارة المشمولة في العرض:
- كيا تيلورايد 2021 : القسط الشهري يبدأ من 1,745 ريال
مميزات العرض:
- 0% مرابحة
- 0% رسوم ادارية
- 0% دفعة أولى
- تمويل ميسر لمدة 5 سنوات مع امكانية تمويل الدفعة الاخرية حسب السياسة الائتمانية للبنك
- الدفعة الأخيرة تصل حتى 40 %
العرض متوفر لدى مصرف الراجحي، البنك الاهلى، بنك الرياض.
صورة السيارة: