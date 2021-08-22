عرض كيا تيلورايد 2021 بدون مرابحة أو دفعة أولى أو رسوم إدارية!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر على سيارات كيا، ولاتفوتك عروض الصيف المميزة على سيارات كيا 2021.. بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بتعبئة النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

كيا تيلورايد 2021 : القسط الشهري يبدأ من 1,745 ريال

مميزات العرض:

0% مرابحة

0% رسوم ادارية

0% دفعة أولى

تمويل ميسر لمدة 5 سنوات مع امكانية تمويل الدفعة الاخرية حسب السياسة الائتمانية للبنك

الدفعة الأخيرة تصل حتى 40 %

العرض متوفر لدى مصرف الراجحي، البنك الاهلى، بنك الرياض.

صورة السيارة: