جي ام سي سييرا 2021 بدون دفعة أولى أو رسوم إدارية “عروض الصيف من التوكيلات العالمية”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة التوكيلات العالمية للسيارات، ولا تفوتك عروض الصيف التمويلية على سيارات جي ام سي موديلات 2021.. مع %0 دفعة أولى ، 0% مصاريف ادارية. وسهولة الاجراءات.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

جي ام سي سييرا غمارة واحدة 2021 ELEVATION:

القسط الشهري 2,693 ريال ( شامل قيمة الضريبة المضافة %15 )

مميزات العرض:

0% دفعة أولى

0% مصاريف إدارية

مدة التمويل 60 شهراً

الشروط والأحكام: