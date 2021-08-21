اخبار السيارات

جي ام سي سييرا 2021 بدون دفعة أولى أو رسوم إدارية “عروض الصيف من التوكيلات العالمية”

0 نشر
alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة التوكيلات العالمية للسيارات، ولا تفوتك عروض الصيف التمويلية على سيارات جي ام سي موديلات 2021.. مع %0 دفعة أولى ، 0% مصاريف ادارية. وسهولة الاجراءات.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

جي ام سي سييرا غمارة واحدة 2021 ELEVATION:

  • القسط الشهري 2,693 ريال ( شامل قيمة الضريبة المضافة %15 )

مميزات العرض:

  • 0% دفعة أولى
  • 0% مصاريف إدارية
  • مدة التمويل 60 شهراً

الشروط والأحكام:

  • العروض التمويلية عن طريق مصرف الراجحي .
  • يسري هذا العرض حتى 31 أغسطس 2021 .
  • العرض متوفر حتى نفاذ الكمية .
  • عرض التمويل يخضع لشروط وأحكام مصرف الراجحي .
  • معدل النسبة السنوي %9.26 (APR) .
  • صور السيارات في الإعلان هي للعرض فقط وقد تختلف عن الحقيقة .
  • تطبق الشروط والأحكام .

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

قد تقرأ أيضا