الكشف عن موعد تدشين كورفت Z06 2023

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شفروليه رسمياً أنها ستكشف عن كورفيت Z06 2023 في 26 أكتوبر القادم، ولا تزال الشركة محتفظة بتفاصيل السيارة، لكنها قالت أنها ستقدم أداءً مذهلاً على أكثر الحلبات شهرة في العالم، مثل حلبة لا سارث.

هذه الحلبة يُقام فيها سباقات 24 ساعة من لومان، ويظهر بشكل بارز في الفيديو التشويقي السيارة بجانبها C8.R، وهذه ليست مصادفة، لأن السيارتين سيكون بينهما الكثير من القواسم المشتركة.

يُظهر الفيديو أن السيارة ستحصل على واجهة أمامية أكثر شراسة مع مشتت هواء بارز، بالإضافة إلى جناح كبير ومصد في الخلف بتصميم أكثر قوة، ونظام عادم رباعي في المركز.

من المقرر أن تستمد السيارة قوتها من محرك V8 سعة 5.5 لتر والذي يُتوقع أن يولد قوة 617 حصان وعزم دوران يصل إلى 651 نيوتن.متر، وهي قوة أقل بقليل من الجيل السابق، والذي كان يحصل على قوة 650 حصان و881 نيوتن.متر من عزم الدوران.

وفي الختام، بالرغم من انخفاض القوة، إلا أنها قوة أفضل بكثير من القياسية، كما ستكون سريعة بشكل مثير للإعجاب، حيث يُذكر أن كورفيت المزودة بحزمة الأداء Z51 يُمكنها أن تتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 2.9 ثانية فقط.

