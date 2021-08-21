تعرف على أسباب ومؤشرات انسداد بخاخات السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع مرور الوقت وكثرة الاستخدام يواجه قائدي السيارات أحياناً بعض المشاكل والأعطال تصيب سياراتهم، أحد هذه الأعطال الشائعة هي انسداد البخاخات، وهو ما يسبب العديد من المشاكل للمحرك قد تصل لحد توقف السيارة بالكامل.

حيث تعتبر البخاخات من أبرز الأجزاء الحيوية التي تساعد على عمل المحرك بكفاءة عالية، وذلك لأن البخاخات تعمل على ضخ كميات محددة من الوقود داخل المحرك لتختلط مع كمية الهواء المناسبة لعملية الاحتراق اللازمة لعملية السير.

وتوجد عدة أسباب تؤدي إلى انسداد البخاخات، منها عدم نقاء البنزين في خزان الوقود، وإهمال تبديل الفلاتر الخاصة بالوقود بشكل منتظم، وتكرار قيادة السيارة وخزان الوقود شبه خالي.

واليوم نقدم لكم خلال السطور التالية أبرز مؤشرات انسداد بخاخات السيارة، وهي كالتالي:

– تأخر تشغيل المحرك خاصة في الصباح وهو بارد

– ضعف عزم المحرك، ويظهر ذلك في عدم استجابة السيارة للسرعات المطلوبة عند الضغط على دواسة الوقود

– ظهور تقطيع في المحرك أثناء القيادة

– ملاحظة اهتزاز وارتجاج المحرك

– توقف محرك السيارة عن العمل نهائي في بعض الحالات

– خروج دخان أسود من عادم السيارة، مع ملاحظة صرف زائد للوقود

– شم رائحة الوقود الغير محترق في عادم السيارة