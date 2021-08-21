أسعار ومواصفات تويوتا كورولا 2022 في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد السيارة تويوتا كورولا من أكثر الموديلات التي تلقى إقبالا ضمن فئة السيدان متوسطة السعر، سواء داخل مصر أوعالميا.

وتقول تقارير عالمية إن طراز تويوتا كورولا هو أكثر سيارة مبيعا عبر التاريخ، حيث تجاوز 50 مليون نسخة.



وحسب موقع "موتور وان" حققت تويوتا كورولا هذا الإنجاز بمعدل بيع نسخة منه كل 28 ثانية بجميع أنحاء العالم.

ويعتبر هذا هو أسرع معدل بيع لسيارة عبر تاريخ صناعة السيارات، وشمل كافة فئات الطراز ومنها الهاتشباك والسيدان والواجون والكوبيه والميني فان.



مواصفات تويوتا كورولا 2022 في مصر

تتوفر سيارات "تويوتا كورولا" موديل 2022 في مصر على عدة مواصفات متكاملة، حيث ضمت فئة "BASIC" مجموعة من وسائل الأمن والسلامة؛ ومنها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، وفقا لجريدة المال المصرية.



وزُودت السيارة ببعض التجهيزات والكماليات؛ ومنها جنوط 15 بوصة، ومصابيح ضباب خلفية مع إضاءة نهارية LED، وعجلة قيادة متعددة الأغراض، ومكيف هواء أتوماتيك، وزجاج كهربائي، وشاشة عرض البيانات عدادات 4.2 بوصة، مرايات جانبية كهربائية.



كما تقدم طرازات «تويوتا كورولا فئة (Active Plus) بكافة التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «مصابيح ضباب أمامية، وحساسات ركن خلفية، وغيرها.



وتحتوى سيارات تويوتا كورولا» فئة (STD) على التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات، جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية LED، وعجلة قيادة متعددة الأغراض، ومثبت سرعة، وزجاج كهربائي، وتكييف هواء أوتوماتيك، ومقعد كهربائي لدعم فقرات القطانية، ومرايات جانبية كهربائية مع خاصية تسخين المرايات الجانبية، والزجاج الخلفي والجانبي ملون أسود، وغيرها.



وزُودت سيارات تويوتا كورولا فئة (F/O) بنفس التجهزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات «مصابيح أمامية وخلفية LED، ومكيف هواء مزدوج مع مخرج خلفي، ومرايات داخلية كهربائية، وحساس مطر، وشاشة بيانات عدادات 7 بوصة، ومفتاح بصمة، وخاصية ضم المرايات كهربائية، حساسات ركن أمامية وخلفية، وفتحة سقف، وغيرها.



وتقدم سيارات كورولا فئة (GR) موديل 2022 بكل التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «جنوط رياضية 17 بوصة، وشاحن هاتف لا سلكي، ومقاعد رياضية، وأضواء محيطة من الداخل، وسبويلر رياضي خلفي، عتب رياضي من الداخل، وغيرها.



ودُعمت طرازات كورولا فئة (H/L) بنفس التجيزات والكماليات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى كماليات أخرى «جنوط رياضية 17 بوصة، ووسائد هوائية أمامية وستائرية، وشاشة تعمل باللمس 8 بوصة، كاميرا خلفية، وشاحن هاتف لا سلكي، وخاصية ضم المرايات الكهربائية أتوماتيك، ورشاشات للمصابيح الأمامية، وفتحة سقف.



ودعمت طرازات تويوتا كورولا 2022 فئة (Comfort plus) بكل التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها حساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة، وغيرها.



أسعار تويوتا كورولا 2022 في مصر

حددت أسعار سيارات تويوتا كورولا موديل 2022 الفئة الأولى (A/T Basic) بنحو 325 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية (Active Plus) بـ328.5 ألف.



أما الفئة الثالثة (STD) بـ360 ألفًا، والفئة الرابعة (Comfort plus) بـ363 ألفًا، والفئة الخامسة (F/O) بـ385 ألفًا.



وجاء سعر الفئة السادسة بـ405 آلاف، والفئة السابعة (GR) بـ445 ألفًا، والفئة الثامنة (H/L) بسعر 460 ألف جنيه.



استهلاك الوقود في تويوتا كورولا 2022

وينتمي طراز كورولا لفئة السيارات السيدان، وهو مزوَّد بمحرك 1600 سي سي، يولّد قوة قدرها 120 حصانا، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر.



ووفقًا للبيانات المعلنة عن تويوتا، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.8 ثانية.



ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.