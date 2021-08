تويوتا لاندكروزر 2022 معدلة بتطوير شركة يابانية .. قريباً!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – نشرت شركة والد اليابانية المتخصصة في تعديل السيارات مجموعة صور توضح ما ستبدو عليه سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة كلياً بعد تركيب حزمة التعديل التي تُطورها، ويُذكر أن الكشف عنها ستكون في وقت لاحق من هذا العام.

تُعطي الحزمة السيارة مظهراً أكثر شراسة، وتُركز على مشتت الهواء الأمامي والعتبات الجانبية والشبك الأمامي المعدلة، بالإضافة إلى مصد وجنوط مختلفة، ويُذكر أن الصور هذه للعرض فقط ولا يوجد تأكيدات أن الحزمة ستكون مثلها عند الإنتاج.

تُظهر الصور تنوعاً في الحزم، خاصة في المصدات والجنوط، ولا توجد معلومات بعد ما إذا كانت ستوفرهم جميعاً أم ستستقر في النهاية على نوع واحد فقط، في حين يبدو تصميم الواجهة الأمامية صلباً بشكل يُناسب سيارة بهذه القدرات على الطرق الوعرة.

وفي النهاية، لم تكشف الشركة عن أية صور للواجهة الخلفية، والتي من الأكيد ستكون مفيدة للحكم على مظهر السيارة بالكامل، لذا في الوقت الحالي، كل ما يمكننا فعله هو الانتظار لنرى ما تخبئه شركة والد.

