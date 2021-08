هل سنرى بوجاتي سوبر SUV تحت إدارة رئيسها الجديد؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – في الشهر الماضي، اندمجت كل من بوجاتي وريماك رسمياً، وذهبت حصة الأغلبية إلى ريماك، ليؤكد ماتي ريماك مؤسس الشركة أن هذا الاندماج الجديد يأخذ الأمور إلى مستوى جديد تماماً، مُلمحاً إلى أن هُناك الكثير من المفاجئات قادمة من علامة بوجاتي التجارية.

يُلمح ريماك إلى أن مستقبل بوجاتي مليء بالتغييرات الكبيرة أكثر من تدشين أول سيارة كهربائية بالكامل، حيث ألمح إلى أنماط هيكل جديدة تماماً من بوجاتي، حيث قال رُبما سيارة اس يو في أو كوبيه ذات غطاء محرك طويل، وهو تصريح ربما يكون مفاجئاً قليلاً.

يُذكر أن شركة ريماك تمتلك سيارة نيفيرا الكهربائية في تشكيلتها، والتي تحصل على قوة إجمالية تبلغ ما يقرب من 2,000 حصان من أربعة محركات، لكنها مثل جميع سيارات بوجاتي الحالية، سيارة خارقة ذات مقعدين، لذا من شأن سيارة الاس يو في أن تغير الكثير من قواعد اللعبة بالنسبة للشركة، وربما تكون الأغلى في العالم.

وفي الختام، قبل أن نرى بوجاتي الاس يو في أو الكوبيه ذات غطاء المحرك الطويل، سنرى أولاً خليفة شيرون، كما تخطط الشركة للتخلي قريباً عن محركات W16 أثناء رحلتها نحو السيارات الكهربائية.

