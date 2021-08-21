مواصفات فورد "إكسبلورر ST" موديل 2022.. مزايا وعيوب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقتحم فورد عالم السيارات الـ SUV عالية الأداء لعام 2022، بالكشف عن النسخة الجديدة من طراز "إكسبلورر" 2022 حاملة لشعار ST.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، اللقطات الرسمية من الطراز التي أعلنت عنها فورد، وتعتبر هذه الفئة الأسرع من "إكسبلورر" التي ستتوفر في الأسواق.

وتطرح نسخة 2022 من طراز "إكسبلورر ST"، بمحرك بسعة 2.3 لتر، من طراز "إيكو بوست" ينتج قوة 300 حصان، ويعمل بناقل سرعة أتوماتيكي مزود بـ 10 سرعات.









والطراز يتوفر بإطارات بقياس 20 بوصة، ومن الداخل، منظومته التقنية تشمل نظام صوتي مكون من 12 سماعة مكبرة، من ماركة Bang & Olufsen.









بالإضافة لكاميرا مراقبة ترصد محيط السيارة بزاوية 360 درجة، وخاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية، مع نظام مساعد للسائق حديث من تطوير باسم Co-Pilot360 Assist+ يأتي ضمن أنظمة الأمن والحماية.

ومن طراز "إكسبلورر ST"، تتوفر فئات أعلى أداء تدعم نظام دفع AWD وتعمل بمحرك ينتج قوة 400 حصان بعزم دوران 415 لفة/قدم، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 10 سرعات.