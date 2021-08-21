نصائح تضمن لك سلامة زجاج السيارة الأمامي لأطول وقت

محمد الفلاح - السبت 21 أغسطس 2021

الزجاج الأمامي للسيارة من الأطراف الحيوية التي لا غنى عنها، وتؤثر سلامتها على القيادة بشكل مباشر في حالة إهمالها وعدم رعايتها.



وقدم موقع "ويند شيلد إكسبرتس"، 5 نصائح هامة، تضم لك سلامة زجاج السيارة الأمامي على المدى البعيد، في حال تطبيقها بالطريقة الصحيحة.

وكانت النصيحة الأولى، تجنب الركن لفترات طويلة تحت آشعة الشمس، وهنا نصح الموقع بعد ترك زجاج السيارة الأمامي تحت آشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة في ظل الطقس الحار.

وتعرض الزجاج للآشعة القوية من الشمس، يعزز من فرص تعرضه للتشقق على المدى البعيد، وينصح هنا باستخدام واقي للزجاج من الشمس عن ركن السيارة، أو الركن في منطقة مظللة.

النصيحة الثانية هي، عدم ترك التشققات والتصدعات في الزجاج بدون صيانة، والتي قد تنتج عن اصطدام جسم غريب بقوة بالزجاج، وبغض النظر عن حجم هذه التصدعات يجب علاجها فورا حتى وإن كان بتغيير الزجاج بالكامل لضمان السلامة.

النصيحة الثالثة، كانت بتغيير مساحات الزجاج الأمامي بشكل دوري، لما له من تأثير على بريق الزجاج على المدى البعيد، وبعض المساحات حين تستهلك تسبب عند استخدامها خدوش للزجاج الأمامي تشوه من منظره.

النصيحة الرابعة، استخدام منظفات للزجاج الأمامي ذات جودة عالية، وهنا، نصح الموقع بتجنب مواد مثل، المنظفات التي يستخدم في مركباتها مادة الأمونيا، والمنظفات من نوع DIY، مع استخدام النوع المناسب من المنشفات المخصصة للمهمة.

النصيحة الخامسة، تجنب غلق الأبواب بشكل قوي، لما له من تأثير تراكمي على تصدع زجاج السيارة الأمامي، وأيضا قد يتسبب هذا التصرف في خروج الزجاج عن مكانه في بعض الأطراف وعدم ثباته.