شيفروليه "بولت" الكهربائية موديل هذه السنوات.. لا تشتريها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت جنرال موتورز الأمريكية، عن خطة لتوسيع عملية استدعاء طراز "بولت" الكهربائي نتيجة لخطر اندلاع النار ببطاريتها.

وقالت الشركة، تم توسيع عملية الاستدعاء لتشمل كل موديل 2019 من السيارة الكهربائية بولت، التي لم تكن مدرجة في عملية الاستدعاء السابقة.

كما شملت كل السيارات موديل 2020 وحتى 2022، ومن بينها موديل "بولت اي يو في" وتشمل هذه العملية 73 ألف سيارة تم بيعها في الولايات المتحدة وكندا.

وأوضحت جنرال موتورز في بيان "في ظروف نادرة، ربما يكون في البطاريات التي تم تزويد /جي ام/ بها لتلك السيارات إثنين من عيوب التصنيع.. وهو ما قد يؤدي إلى زيادة خطر اندلاع حريق".

وقالت الشركة إنها ستقوم باستبدال وحدات البطاريات المعيبة بوحدات جديدة "بدافع الحرص الشديد"، مضيفة أنه من المتوقع أن تتكلف هذه الخطوة مليار دولار.

وقال دوج باركس، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير المنتجات العالمية والمشتريات وسلسلة التوريد "تركيزنا ينصب على السلامة والقيام بالعمل المناسب لعملائنا يوجه كل قرار نتخذه في جي ام".

وكانت الشركة قد استدعت من قبل ما يقرب من 69 ألف سيارة بولت بسبب هذه المشكلة.

ووفق موقع "إنسايد إي في"، عاشت جنرال موتورز المالكة لماركة شيفروليه من هذه الأزمة منذ نوفمبر 2020، حيث استدعت ما يصل لـ 70 ألف سيارة "بولت" كهربائية بسبب هذا العيب الجسيم على ثلاث مراحل.