سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 21 أغسطس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، بداية تعاملات اليوم السبت 21 أغسطس/آب 2021، بالسوق الغير الرسمية "السوداء".

و تتراوح تسعيرة صرف الدولار في هذه السوق بين 19200و19250 ليرة لكل دولار، بعد أن كانت قد أقفلت مساء أمس بين 19250 و19350 ليرة لكل دولار.

ودفعت الأزمة المالية التي يعيشها الشعب اللبناني حاليا المسؤولين السياسيين المتناحرين إلى تكثيف الجهود الرامية للاتفاق على حكومة جديدة يمكنها البدء في معالجة الأزمة المالية التي أفقدت العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها.

والجمعة ، وجه البرلمان اللبناني صدمة قوية للرئيس ميشال عون، بعد رفض طلبه بشأن اتخاذ إجراء تشريعي بشأن دعم المشتقات النفطية.

ويشهد لبنان أزمة كبيرة بسبب توقف البنك المركزي عن دعم المشتقات النفطية، ورفضه استخدام الاحتياطي الإلزامي إلا بعد صدور قانون تشريعي يسمح له بذلك.

تفاقم أمة الدعم



وكان مصرف لبنان المركزي، قد أعلن أنه لم يعد بإمكانه مواصلة دعم استيراد البنزين، والمازوت، مما ينهي فعليا الدعم ويؤدي إلى زيادات حادة في الأسعار.

وأزمة الوقود المتفاقمة جزء من انهيار مالي أوسع في لبنان، وقد بلغت مرحلة بالغة السوء مع اضطرار المستشفيات، والمخابز، وكثير من الأنشطة التجارية لتقليص أعمالها، أو حتى الإغلاق التام في ظل نقص الوقود الحاد.

وشهد الأسبوع الماضي أعمال عنف متكررة في محطات وقود.. وقُتل 28 شخصًا على الأقل في شمال لبنان في نهاية الأسبوع عندما انفجر خزان وقود بينما كان الناس يهرعون للحصول على القليل من البنزين.

وحسب توقعات مؤسسات اقتصادية في لبنان، سوف يصل سعر صفيحة البنزين الـ 20 لترا، بعد رفع الدعم إلى أكثر من 330 ألف ليرة (218.5 دولار وفق سعر الدولار الرسمي) من متوسط 76 ألف ليرة (50.3 دولار).

سعر الدولار في البنوك اللبنانية

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

سعر الدولار اليوم في لبنان عند الصرافين

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

مصرف لبنان المركزي

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.

ووسط البحث عن حل للأزمة العاصفة التي يمر بها الاقتصاد اللبناني، يطرأ على السطح إمكانية تسييل احتياطي الذهب، لامتصاص صدمة قرار دعم الوقود.

وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، أظهر تقرير من مجلس الذهب العالمي، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أن لبنان يملك 286.8 طنا من الذهب ضمن أصوله الاحتياطية.