موجز ”الخليج 365” للتكنولوجيا.. IOS 15 وهاتف أوبو وألعاب بوكيمون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تعتزم أوبو الصينية الإعلان عن هاتفها الأحدث "Oppo K9 Pro"، والذي أمدته الشركة بكاميرا مميزة وذاكرة استثنائية.

أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، الجمعة، عن عقد مباحثات مستمرة مع شركة تطبيقات "فيسبوك"، و"واتساب"، العالميتين لفتح مكاتب لهما.

أعلنت فيسبوك إطلاق خدمة غرف الاجتماعات التي يمتزج فيها العالم الحقيقي بذلك الافتراضي على نحو متناغم.

يضم عالم ألعاب الهواتف الذكية العديد من ألعاب "بوكيمون" لمختلف الأنظمة، وقريبا تنضم لأسرة بوكيمون لعبة جديدة باسم "بوكيمون يونايت".

تستمر شركة أبل في اختبار نظام التشغيل الجديد لهواتف آيفون، IOS 15 بطرح إصدارات تجريبية منه يستخدمها عدد محدود من الخبراء.