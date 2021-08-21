موجز الخليج 365 الاقتصادي.. صراع الأثرياء وحرب السلمون ودعم لبنان

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بدأت تونس تصحيح خطايا "الإخوان"، وطلبت رسميا مراجعة اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع تركيا، بسبب العجز التجاري "المفزع" بين البلدين.

تكشف الأحداث الدائرة في لبنان، أن الأزمة ليست اقتصادية بالدرجة الأولى، فالمشكلة تكمن في صراع النخبة الحاكمة في البلاد، والخاسر هو المواطن اللبناني.

في 15 أغسطس/آب الجاري، كان الفرنسي برنارد أرنو مؤسس رئيس مجموعة LVMH للسلع الفاخرة يحتفل بأعلى ثروة في تاريخه، قبل أن يعصف به السوق.



تعاني أفغانستان من موجة جفاف قادتها إلى أزمة غذاء حادة ضربت ثلث الشعب بالجوع، على ما أكد برنامج الأغذية العالمي.

تتسابق الشركات العالمية، فيما يشبه الحرب على شراء شركة السلمون النرويجية الذهبية، التي تتمتع بمزايا إنتاجية، وتصديرية كبرى.

اقترب إيلون ماسك بشدة من صدارة قائمة أثرياء العالم وذلك بعد الضربات التي تلقتها الأسهم في الفترة الماضية، وقلصت ثروة منافسه جيف بيزوس.



عبرت سفينة الحاويات العملاقة إيفر جيفن قناة السويس الجمعة، وذلك للمرة الأولى منذ أن غادرت مصر بعد حادث جنوحها في القناة الذي تسبب في تعطيل الملاحة بالممر المائي 6 أيام في مارس/ آذار.



تعافت أسعار العملات الرقمية "المشفرة" من هبوط مؤقت على خلفية حديث أمريكي عن طرح دولار مشفر، وقفزت معظم العملات بنسب كبيرة.

في غابة كثيفة، تسقط الشجرة تلو الأخرى بضربة فأس وبدفع من السلطات الروسية التي تنوي استغلال الخشب للحدّ من استهلاك الهيدروكربونات.



مع اكتمال الانسحاب العسكري الأمريكي من أفغانستان وانهيار حكومة أشرف غني وسيطرة حركة طالبان على مقاليد الأمور في البلاد،

أقرت الصين، الجمعة، قانونا شاملا لحماية الخصوصية على الإنترنت وإجبار شركات التكنولوجيا العملاقة على احترام بيانات العملاء.