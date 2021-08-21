تعرف على الطريقة الصحيحة لتنظيف الجنوط الألومنيوم

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر الجنوط الألومنيوم من أهم العوامل التي تساعد على أبراز جمال وجاذبية السيارة، لكن على الرغم من امتياز الجنوط الألومنيوم بالمظهر الأنيق الجذاب، بالإضافة إلى تمتعها بالوزن الخفيف، إلا أنها أكثر عُرضة لاتساخات الطريق وغبار المكابح، مما يتسبب في سرعة فقدها لبريقها.

وللحفاظ على الجنوط الألومنيوم نصحت الهيئة الألمانية للفحص الفني قائدي السيارات بضرورة تنظيف وغسل الجنوط بشكل دوري، وعدم إهمال العناية بها.

وأوضحت الهيئة أن ترك الجنوط متسخة لفترة طويلة له آثار سلبية عديدة، منها صعوبة تنظيفها واحتمال تعرضها للخدوش أثناء إزالة الاوساخ منها، بالإضافة إلى فقدان الطبقة الخارجية اللامعة لها.

وقدم الخبراء الألمان عدد من النصائح يجب اتباعها عند تنظيف الجنوط الألومنيوم، وهي كالتالي:

– استخدام أجهزة الغسل ذات الفوهات المستديرة في حال غسل الجنوط في مراكز غسل السيارات.

– في حال قيام قائد السيارة بغسلها، يجب عليه غسلها بلطف باستخدام إسفنجة ناعمة وماء فقط، كما يمكن استخدام مواد التنظيف المخصصة للجنوط إذا كانت متسخة بشدة.

– عدم استخدام المواد والسوائل الكيميائية التي يتم تنظيف الأجهزة المنزلية بها مثل منظفات الأفران ومعجون الأسنان، لأنها تتسبب في فقدان طبقة اللمعان في الجنوط.

– ضرورة ارتداء القفازات عند استخدام المنظفات الحمضية، وعدم تنفس أبخرة الرذاذ لخطره الشديد على الجهاز التنفسي.

– يجب استخدام المواد التي لا تتسبب في خدش أو جرح الجنوط، مع مراعاة التنظيف في اتجاه واحد وتجنب الحركات الدائرية عند المسح.

– يمكن استخدام فرشاة عادية أو فرشاة أسنان لتنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها.