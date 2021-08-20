عرض الاسترجاع النقدي على سيارة لكزس LX موديل 2021

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة عبداللطيف جميل للسيارات، واطلب سيارتك من لكزس كونسيرج واستمتع بالاسترجاع النقدي حتى 10,000 ريال خلال شهر أغسطس على سيارة LexusLX موديل 2021.
*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بتعبئة النموذج أدناه.
السيارة المشمولة في العرض:
- لكزس Lexus LX موديل 2021
الشروط والأحكام:
- ينطبق الاسترجاع النقدي من سعر البيع بالتجزئة المعلن على فئات LX 2021 المتاحة.
- الصور المعروضة لأغراض إعلانية فقط.
- الحملة سارية حتى 31 أغسطس 2021.
- قد لا تتوفر جميع الموديلات والألوان.
- تطبق الشروط والأحكام .
صورة العرض: