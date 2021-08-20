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عرض الاسترجاع النقدي على سيارة لكزس LX موديل 2021

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة عبداللطيف جميل للسيارات، واطلب سيارتك من لكزس كونسيرج واستمتع بالاسترجاع النقدي حتى 10,000 ريال خلال شهر أغسطس على سيارة LexusLX موديل 2021.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بتعبئة النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

  • لكزس Lexus LX موديل 2021

الشروط والأحكام:

  • ينطبق الاسترجاع النقدي من سعر البيع بالتجزئة المعلن على فئات LX 2021 المتاحة.
  • الصور المعروضة لأغراض إعلانية فقط.
  • الحملة سارية حتى 31 أغسطس 2021.
  • قد لا تتوفر جميع الموديلات والألوان.
  • تطبق الشروط والأحكام .

صورة العرض:

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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