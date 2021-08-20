عرض الاسترجاع النقدي على سيارة لكزس LX موديل 2021

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة عبداللطيف جميل للسيارات، واطلب سيارتك من لكزس كونسيرج واستمتع بالاسترجاع النقدي حتى 10,000 ريال خلال شهر أغسطس على سيارة LexusLX موديل 2021.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بتعبئة النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

لكزس Lexus LX موديل 2021

الشروط والأحكام:

ينطبق الاسترجاع النقدي من سعر البيع بالتجزئة المعلن على فئات LX 2021 المتاحة.

الصور المعروضة لأغراض إعلانية فقط.

الحملة سارية حتى 31 أغسطس 2021.

قد لا تتوفر جميع الموديلات والألوان.

تطبق الشروط والأحكام .

صورة العرض: