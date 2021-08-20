تعرف على طريقة بسيطة لإزالة اصفرار مصابيح السيارة 

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعاني كثير من قائدي السيارات من اصفرار مصابيح سياراتهم خاصة الذين يقيمون في البيئات الحارة، وتحدث هذه المشكلة نتيجة العوامل الجوية أو احتكاكها بالأتربة وذرات الرمال أثناء السير، وهو ما يؤدي إلى ضعف إضاءة المصابيح، مما يشكل خطورة على أمن وسلامة السيارة والركاب.

ويعد استخدام معجون الأسنان أحد أفضل الحلول لإزالة الاصفرار المتراكم على المصابيح، وذلك لسهولة إجرائها بالإضافة إلى انخفاض تكلفتها بشكل كبير، فقط كل ما عليك الآن هو إحضار معجون الأسنان، واتباع الخطوات التالية.

– قم بوضع كمية من المعجون المخصص للتبييض على سطح المصابيح بالكامل.

– افرك معجون الأسنان بالفرشاة، وسوف تلاحظ أن معجون الأسنان الأبيض قد تحوّل إلى اللون الأصفر.

– بعد الانتهاء من فرك كامل المصباح، نظّفه بالمياه جيداً

– في حال عدم إزالة الاصفرار بالكامل من المصابيح يمكنك إعادة العملية عدة مرات أخرى.

– يُفضل عند الأنتهاء وضع القليل من الشمع على المصابيح بعد التنظيف لحمايتها من الاصفرار.