جي ام سي اكاديا 2021 بدون دفعة أولى أو رسوم إدارية “عروض الصيف من التوكيلات العالمية”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة التوكيلات العالمية للسيارات، ولا تفوتك عروض الصيف التمويلية على سيارات جي ام سي موديلات 2021.. مع %0 دفعة أولى ، 0% مصاريف ادارية. وسهولة الاجراءات.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

جي ام سي أكاديا 2021 FWD SLE:

القسط الشهري 2,009 ريال (شامل قيمة الضريبة المضافة %15)

مميزات العرض:

0% دفعة أولى

0% مصاريف إدارية

40% دفعة أخيرة

مدة التمويل 60 شهراً

الشروط والأحكام:

العروض التمويلية عن طريق مصرف الراجحي.

يسري هذا العرض حتى 31 أغسطس 2021.

العرض متوفر حتى نفاذ الكمية.

عرض التمويل يخضع لشروط وأحكام مصرف الراجحي.

معدل النسبة السنوي %9.26 (APR).

صور السيارات في الإعلان هي للعرض فقط وقد تختلف عن الحقيقة.

تطبق الشروط والأحكام.

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