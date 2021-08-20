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جي ام سي اكاديا 2021 بدون دفعة أولى أو رسوم إدارية “عروض الصيف من التوكيلات العالمية”

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة التوكيلات العالمية للسيارات، ولا تفوتك عروض الصيف التمويلية على سيارات جي ام سي موديلات 2021.. مع %0 دفعة أولى ، 0% مصاريف ادارية. وسهولة الاجراءات.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

جي ام سي أكاديا 2021 FWD SLE:

  • القسط الشهري 2,009 ريال (شامل قيمة الضريبة المضافة %15)

مميزات العرض:

  • 0% دفعة أولى
  • 0% مصاريف إدارية
  • 40% دفعة أخيرة
  • مدة التمويل 60 شهراً

الشروط والأحكام:

  • العروض التمويلية عن طريق مصرف الراجحي.
  • يسري هذا العرض حتى 31 أغسطس 2021.
  • العرض متوفر حتى نفاذ الكمية.
  • عرض التمويل يخضع لشروط وأحكام مصرف الراجحي.
  • معدل النسبة السنوي %9.26 (APR).
  • صور السيارات في الإعلان هي للعرض فقط وقد تختلف عن الحقيقة.
  • تطبق الشروط والأحكام.

لطلب جي ام سي اكاديا: اضغط هنا

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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