رنج روفر فيلار 2022 تحصل على تحديثات جديدة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت لاندروفر اليوم أنها أضافت مجموعة من التقنيات والألوان وإصدار خاص جديد لسيارتها رنج روفر فيلار 2022، كما تتميز أيضاً بنظام جديد لتنقية هواء المقصورة، وميزة التحديث عبر الهواء.

الإصدار الخاص الجديد

بدءً من الإصدار المحدود الجديد، فيُطلق عليه اسم Auric، والمشتق من كلمة لاتينية تعني الذهب، ويشير الاسم إلى التشطيبات الخارجية الحصرية التي تظهر على الشبك والشارات وغطاء المحرك والأبواب وفتحات التهوية الأمامية.

يستند الإصدار الخاص إلى فيلار R-Dynamic S ويتوفر بثلاثة ألوان خارجية وهي الأبيض اللؤلؤي، وأسود سانتوريني، ورمادي شارينت، في حين يتميز بجنوط مقاس 20 بوصة باللون الفضي اللامع، مع إمكانية الحصول على جنوط بينسر مقاس 22 بوصة بشكل اختياري.

يتوفر الإصدار الخاص أيضاً بمجموعة كاملة من المحركات ذات الأربعة والستة أسطوانات التي تتوفر لسيارة الاس يو في، بالإضافة إلى المحرك الهجين بالقابس P400e والذي يوفر 53 كم من النطاق الكهربائي.

ألوان الطلاء والتحديثات عبر الهواء

تتوفر السيارة بخيارات تصميم خارجي جديدة من SV Bespoke Premium Palette، والتي تشتمل على اللون البني التورمالين، والأرجواني الرمادي، والأزرق البتروليكس، كما يُمكن للعملاء أيضاً طلب طلاء فريد خاص بهم.

على جانب آخر، تتميز الأنظمة الترفيهية Pivi و Pivi Pro من لاندروفر برسومات واضحة واستجابة فائقة السرعة، لكنها لا تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكياً، ومن المقرر أن يتغير هذا بفضل تسهيلات التحديث عبر الهواء والتي ستتوفر قبل نهاية العام.

تنقية الهواء ومساعد التوجيه

حصلت السيارة أيضاً على نظام الترشيح PM2.5 الجديد والذي سيضيف الراحة للركاب داخل الاس يو في، ويشتمل نظام تنقية الهواء على مستشعرات لجودة هواء الداخلية وتكتشف ما إذا كانت مستويات ثاني أكسيد الكربون مرتفعة عن المثالي وتقوم بتقليلها، كما تسمح ميزة Purify Cycle بجدولة تنقية هواء المقصورة لتكون البيئة نظيفة في كل مرة تستخدم السيارة.

اختارت لاندروفر أيضاً توسيع تشكيلة أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، حيث ستتوفر الكاميرا الخلفية بشكل قياسي، ونظام تثبيت السرعة التكيفي مع مساعد التوجيه لمساعدة السائقين في الرحلات الطويلة، في حين تبدأ أسعارها من 45,925 جنيه استرليني (235,000 ريال) في المملكة المتحدة.

