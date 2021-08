هيونداي النترا N 2022 المواصفات الأمريكية تنطلق بـ 286 حصان

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي عن إلنترا N 2022 الجديدة في كوريا الجنوبية في يوليو الماضي، وها هي هيونداي أمريكا تدشن المواصفات الأمريكية والتي تبدو متطابقة تقريباً مع النسخة العالمية، حيث منحتها هيونداي مجموعة كاملة من ترقيات الأداء بما في ذلك خيار ناقل الحركة اليدوي.

تستمد السيارة قوتها من محرك توربو سعة 2.0 لتر بقوة 276 حصان و391 نيوتن.متر من عزم الدوران، مع وظيفة N Grin Shift والتي ترفع القوة إلى 286 حصان لمدة 20 ثانية في المرة، ويُمكن تكرار استخدامها كل 40 ثانية، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في حوالي 5 ثوان فقط.

تتوفر السيارة إما بناقل حركة يدوي بست سرعات، أو مزدوج القابض بثماني سرعات، حيث يحصل الأول على تقنية مطابقة سرعة الدوران، والأخير على تقنية NPS التي تقوم بتعزيز التسارع من خلال زيادة عزم الدوران إلى أقصى حد عند النقلات وتقنية NTS التي تُحسن سرعة النقلات عند القيادة على الحلبة، كما تأتي السيارة أيضاً بميزة التحكم في الإطلاق لتسارع مثالي.

تم تصميم السيارة لتقدم أداءً قوياً في خط مستقيم، كما تم تزويدها بنظام تعليق يُمكن التحكم فيه إلكترونياً، يُمكن تقويته أو تخفيفه بناءً على الحاجة، بالإضافة إلى تحسينات ميكانيكية على الهيكل، وتركيب جناح خلفي لتعزيز الديناميكية الهوائية، كما تم تحسين الصلابة الالتوائية بنسبة 29%، وغيرها الكثير من الترقيات التي تعزز أدائها.

لا يقتصر الأمر على تحسين الأداء فقط، حيث يُساعد عازل ثنائي في التعليق الأمامي وقطع أخرى على تحسين القيادة وتقليل الضوضاء والاهتزاز، في حين تأتي بأقراص مكابح أكبر حجماً بمقاس 360 مم، مع جنوط معدن مقاس 19 بوصة ملفوفة بإطارات ميشلان بايلوت سبورت 4S.

يتوفر في السيارة نظام N Sound Equalizer والذي يضخم صوت العادم من خلال مكبرات الصوت، كما تحصل المقصورة على نظام ترفيهي متقدم بواجهة رسومية حصرية من N، والتي تقدم معلومات الأداء بشكل أفضل، كما تساعد أوضاع القيادة على تحسين تجربة القيادة.

تأتي المقصورة أيضاً مجهزة بمقاعد رياضية تحمل علامة N، كما تنتشر شعارات N أيضاً على عجلة القيادة وناقل الحركة والدواسات المعدنية، وفي الطرازات المزودة بناقل الحركة مزدوج القابض، فإن عجلة القيادة تحصل على زر NGS كزر تعزيز، مما يسمح لك باختيار اللحظة التي يُمكنك إضافة 10 أحصنة لمدة 20 ثانية.

وفي الختام، من المتوقع أن تصل هيونداي إلنترا N إلى الوكلاء في أمريكا قرب نهاية العام، وسيتم الكشف عن أسعارها هناك بالقرب من هذا الموعد.

