فورد تريد إطلاق منافس لتشالنجر SRT هيلكات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تقوم الشركات عادة بشراء سيارات منافسيهم لأغراض الاختبار والمقارنة، وأحياناً تكون السيارة التي قامت شركة ما بشرائها تلميحاً لشيء مثير للاهتمام قادم قريباً، وأحدث مثال على ذلك هو شراء فورد لسيارة دودج تشارجر SRT هيلكات.

قد يعني ذلك أن فورد تطور سراً سيارة سيدان قوية، والتي قد تكون إصدار جديد من شيلبي، والاحتمال الآخر هو أن مهندسي فورد يريدون ببساطة تجربة تشارجر هيلكات، وتجربة قيادتها، وذلك للاستفادة من هذه الخبرة أثناء تطويرهم لسيارة سيدان كهربائية بالكامل على سبيل المثال.

على صعيد آخر، يُذكر أن شيفروليه تخطط للتخلي عن كمارو في غضون السنوات القليلة المقبلة، واستبدالها بسيارة سيدان كهربائية، ويُتوقع أن تحصل على بطارية Ultium من جنرال موتورز، والتي يُمكنها أن تدعم إنتاج كميات كبيرة من القوة وعزم الدوران مثلما رأينا في جمس همر الكهربائية.

ومن جانبها، يُمكن لفورد الاستفادة بشكل أكبر من منصة موستنج ماخ إي، حيث قد يُنافس الجيل القادم من موستنج في قطاعي سيارات الكوبيه والسيدان تماماً مثل تشالنجر وتشارجر، وفي الختام، يجدر بالذكر أن كل هذه مجرد تخمينات، ونظراً لأن دودج تخطط لتدشين سيارة عضلات كهربائية في 2024، فيُتوقع أن تلحق بها فورد في أقرب وقت ممكن.

