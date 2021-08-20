شركة بايدو الصينية تكشف عن مركبة “روبوكار” ذاتية بالكامل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشف العملاق التقني الصيني “بايدو” عن الجيل الثاني من رقائق الذكاء الاصطناعي وعدد من التقنيات المتطورة الجديدة المتعلقة بصناعة السيارات، أبرزها مركبة “روبوكار”.

بالنسبة للرقائق الإلكترونية الجديدة فوضحت بايدو أنها تسمح بمعالجة كميات ضخمة من البيانات وتحسن من القوة الحوسبية ويمكن استخدامها في مجالات تشمل السيارات الذاتية.

بالنسبة لمركبة “روبوكار” الاختبارية فتتمتع بتصميم فريد ومختلف عن أي شيء رأيناه على أربع عجلات، وتشمل مواصفاتها أبواب على شكل أجنحة النورس، مع إلغاء معظم أدوات التحكم التقليدية مثل المقود والدواسات لكونها ذاتية بالكامل.

كما تأتي السيارة بأنظمة متطورة للتعرف على الأصوات والوجوه، ولم توضح بايدو موعد إنتاج هذه المركبة، مع العلم أن الشركة بدأت بالفعل باختبار سيارات أجرة ذاتية في عدة مدن صينية رئيسية مؤخراً وتهدف لطرح الخدمة بشكل تجاري خلال عامين.