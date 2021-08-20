نصائح لحماية طلاء السيارة من حرارة الشمس في الصيف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرارة الطقس، من أشد العوامل التي تؤثر على طلاء السيارة مع مرور الوقت، وبخطوات مبسطة يمكن حماية الطلاء من التلف يسهولة.

وقد يجهل البعض أن تعريض السيارة لآشعة الشمس في الطقس الحار لفترات طويلة، مع تراكم الملوثات وغيره من العوامل، تؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل الأسطح المطلية.

وباتباع الخطوات التالية، يمكن الحفاظ بسهولة على طلاء السيارة في الصيف، وغسل السيارة بانتظام لإزالة الأوساخ وغيرها من المواد المسببة للتآكل.

والاستعانة بتقنية “غسيل الضغط” من أجل إزالة الأوساخ من المناطق التي يصعب تنظيفها، مثل الفجوات بين الزجاج الأمامي والجسم، تحت المصدات وغير ذلك من الأماكن التي يصعب الوصول إليها عادة.





يمكن أيضا، اللجوء إلى استخدام الشمع على الطلاء، والذي يؤدي إلى إطالة الإطلالة اللامعة ويمد في عمره الافتراضي.

ويوجد أيضا خطوات استباقية، يمكن القيام بها للحفاظ على الدهان عند شراء السيارة جديدة، وذلك بدهان طلاء السيارة بطبقة أولية من الشمع الصلب، ثم دهانه بمادة تلميع ثم طبقة أخرى عازلة للحرارة والأوساخ.

من النصائح البديهية أيضا، البحث عن مكان في الظل بعيدا عن الشمس لركن السيارة، والإستعانة بغطاء لوقاية طلاء السيارة من حرارة الشمس.