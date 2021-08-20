قبل أن تشتري تسلا S.. إليك خريطة أسعارها حول العالم: أغلى سعر بإسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة جديدة أجراها موقع carinsurance.ae، عن 5 دول، لكل من الأغلى والأرخص في قيمة شراء سيارة تسلا موديل S بها.

ونقل موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، القائمتين، الأول لأكثر 5 دول تتوفر بها سيارة تسلا موديل S بقيمة هي الأعلى في العالم، والقائمة الثانية، لأكثر 5 دول تتوفر بها هذه السيارة بأقل تكلفة في العالم.

أغلى أسعار تسلا S

وبدأ الموقع قائمة الأغلى، وفي المركز الأول جاءت إسرائيل التي تبدأ بها تكلفة سيارة تسلا موديل S، من سعر 147,689 ألف دولار.

في المركز الثاني جاءت الدنمارك التي تبدأ بها تكلفة السيارة من سعر 132,374 ألف دولار.

في المركز الثالث حلت النمسا التي تبدأ بها تكلفة السيارة من سعر 120,441 ألف دولار.

في المركز الرابع جاءت المملكة المتحدة التي تبدأ بها تكلفة السيارة من سعر 116,896 ألف دولار.

وخامسا بين الأغلى، دولة السويد التي تبدأ بها تكلفة السيارة من سعر 115,216 ألف دولار.

أرخص سعر لـ"تسلا S"

بعد ذلك، كشف الموقع عن أرخص 5 دول يمكن بها شراء سيارة تسلا، وفي المركز الأول جاءت الولايات المتحدة، التي يبدأ بها سعر الطراز من 89,900 ألف دولار.

وفي المركز الثاني أستونيا التي تبدأ بها تكلفة السيارة من سعر 90,665 ألف دولار.

أما المركز الثالث بين الأرخص، فكان بكندا التي تبدأ بها تكلفة السيارة من سعر 93,553 ألف دولار.

وفي المركز الرابع حلت اليابان التي تبدأ بها تكلفة السيارة من سعر 97,512 ألف دولار.

في المركز الخامس بين الأرخص، دولة النرويج التي تبدأ بها تكلفة السيارة من سعر 97,544 ألف دولار.