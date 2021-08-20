مواصفات وأسعار شيري تيجو 8 موديل 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مجموعة "جي بي غبور أوتو" عن أسعار السيارة "شيري تيجو8" موديل 2022، في مصر لتبدأ من 369.9 ألف جنيه.

ووفق القائمة السعرية لـ"شيري تيجو 8" موديل 2022 فإن الفئة الأولى "Base/L" تقدم بقيمة 369.9 ألف جنيه، أما الفئة الثانية "H/L" بنحو 399.9 ألف جنيه .



ومجموعة "جي بي غبور أوتو"، هي الوكيل الحصري للعلامات التجارية "هيونداي، ومازدا، وشيري، وجيلي" في مصر.

وينتمي طراز "تيجو 8" لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV"، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي "تيربو"، ينتج قوة 145 حصانا، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.





ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات شيري تيجو 8 موديل 2022

تقدم سيارات "شيري تيجو 8" بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع الكتروني للفرامل، ونظام التحكم في الجر، وبرنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل يد إلكترونية.

وزودت شيري تيجو 8 موديل 2022بمجموعة من التجهيزات منها مصابيح أمامية هالوجين مدعمة بخاصية تعديل مستوي الإضاءة كهربائيًّا، إضاءة نهارية LED، وكاميرا خلفية، ومانع تشغيل المحرك، جنوط رياضية 18 بوصة، وشبكة أمامية من الكروم اللامع، وحامل سقف، ومرايات كهربائية مزودة بإشارات جانبية.





شيري تيجو 8 موديل 2022

دعمت تلك السيارة ببعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها عجلة القيادة متعددة المهام مكسوة بالجلد، وتكييف هواء، وسخانات بالزجاج الخلفي، وشاشة عدادات 7 بوصة، ومخارج USB، وإمكانية تعديل مستوي المقاعد الأمامية.





الفئة الثانية من شيري تيجو 8

تحتوى طرازات "تيجو 8" الفئة الثانية على كافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات، ومنها ستائر هوائية جانبية، وجهاز تحذير المسافة الأمامية والخلفية، وكاميرا بتقنية 360 درجة، خاصية تسخين المقاعد الأمامية، خاصية طي المرايات الجانبية كهربائيا.