أول سيارة كهربائية SUV من جينيسيس.. شاهد مواصفات GV60

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت جينيسيس رسميا عن أول سيارة كهربائية SUV تنتجها في تاريخها، وهي طراز GV60 المخصص لعام 2022.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، اللقطات الرسمية للطراز الجديد كليا، والذي يمثل نقلة نوعية في مسيرة الماركة المصنعة للسيارات الفارهة.

وأوضح الموقع أن هذه السيارة، هي أحدث طراز يطرح بمنظومة الطاقة الكهربائية من هيونداي، المعروفة باسم Electric Global Modular Platform.









والطراز الكهربائي الجديد من جينيسيس، يعمل ببطاريات بقوة تتراوح بين 58.0 و 77.4 كليوات حسب "موتور وان".

ومحركه الكهربائي، من المفترض أن يكون قادرا على السير حتى مسافة 577 ميلا كحد أقصى لشحن بطاريته.









وعن قوته الحصانية، توقع الموقع أن تضاهي القوة الحصانية لمحرك كيا EV6 GT، وتصل لـ 577 حصانا، ذلك لتشابه منظومة الطاقة الكهربائية التي يعملان بها.

وحتى الآن لم تعلن جينيسيس عن المواصفات الرسمية للطراز الجديد وتكلفته، على أن تفصح عن هذه المعلومات عند تقديمه رسميا الشهر المقبل.

أسطول شرطة دبي

وانضم مؤخرا طراز جينيسيس الفاخر GV80، لأسطول سيارات شرطة دبي، وفق ما أعلنت الشرطة على صفحتها الرسمية بموقع تويتر.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، مجموعة لقطات نشرتها الإدارة العامة لشرطة دبي لهذا الطراز الفخم.

وظهرت السيارة المتعددة الاستخدامات الفاخرة بشكل سيارات شرطة دبي وألوانها المتمثلة في الأبيض والأخضر .

والطراز هو النسخة الـ SUV من موديل GV80 طراز 2021، ويعمل بمحرك توربيني سعة 2.5 لتر.

وينتج محرك الطراز قوة 300 حصان، وتتوفر منه نسخة بمحرك أقوى، بسعة 3.5 لتر، تنتج قوة 375 حصانا.





وتضم شرطة دبي العديد من السيارات المميزة الفائقة. ومن سيارات شرطة دبي : لامبورجيني أفينتادور وبورشة 918 سبايدر وبوجاتي فيرون وتسلا سايبرترك عند توفرها.

وقالت شرطة دبي "نحرص على ضم أحدث الطرز إلى أسطولنا من المركبات وأكثرها كفاءة ومرونة للتعامل مع مختلف الحالات والمواقف، ما يعزز من آليات عملنا لتحقيق أهداف شرطة دبي وبسط الأمن والسلامة في الإمارة"

وقال بانججسون جيونج، نائب رئيس عمليات جينيسيس في الشرق الأوسط وأفريقيا "نفخر بالعمل مع شرطة دبي من خلال تقديم إحدى سياراتنا من فئة الدفع الرباعي لتعزيز عملياتها في ترسيخ الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين والزوار في دبي".

وأضاف "تمثل هذه الشراكة شهادة مهمة على ما تمتاز به السيارة من مواصفات متقدمة في تصميمها وخصائص السلامة والتقنيات الحديثة، إن هذا الطراز يستند إلى التزام علامة جينيسيس إزاء ضمان أعلى درجات الخدمة والراحة بالاعتماد على التكنولوجيا الرائدة في هذه الصناعة".

وتأتي "جينيسيس GV 80" بمحرك "3.5 توربو"، وتعتبر أول سيارة دفع رباعي من إنتاج "جينيسيس" في الإمارات.

وتتميز السيارة بتصميمها المبتكر الذي يظهر روعتها الرياضية وتوازنها الأمثل وأناقتها الواضحة.