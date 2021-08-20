8 خطوات سهلة لتنظيف مكيف السيارة مع ارتفاع درجات الحرارة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع ارتفاع درجات الحرارة، يكون استخدام مكيف الهواء في السيارة أمر حيوي، ومع الاستخدام اليومي تتراكم أتربة وترسبات في فيلتر المكيف.

وللحفاظ على مكيف الهواء نظيف طوال فترة الصيف، توجد مجموعة خطوات بسيطة باتباعها يمكن تنقية وتطهير فلتر مكيف السيارة بسهولة.

ومن ضروريات تنظيف فلتر مكيف السيارة، الحفاظ على نظافة السيارة والوقاية من أمراض الجهاز التنفسي، وفيما يلي خطوات مبسطة لعملية تنظيفه.





الخطوة الأولى، وبها يجب إزالة الغطاء الخاص بمكيف السيارة وسحب الفلتر من داخل للتحكم به بشكل أفضل أثناء التنظيف.

الخطوة الثانية، استخدام المكنسة الكهربائية في شفط الغبار على أن يكون خارج السيارة.

الخطوة الثالثة، حتى يتم تنظيف الفلتر بالشكل الصحيح يجب بملء وعاء بالماء الدافئ، وممزوج بنوع من المنظفات السائلة.





الخطوة الرابعة، بها يتم غمر الفلتر في الخليط مع تحريكه برفق للتخلص من الغبار والأتربة التي توجد به.

الخطوة الخامسة، يجب تجنب استخدام أدوات قاسية عند تنظيف الفلتر حتى لا يصاب بالتلف.





الخطوة السادسة، بعد إخراج الفلتر من الخليط يتم غسله بالماء باستخدام خرطوم الرش.

الخطوة السابعة، يتم وضع الفلتر في مزيج من الماء والخل للتخلص من البكتيريا ثم شطفه بالماء الفاتر.

الخطوة الثامنة والأخيرة، تتم بتجفيف الفلتر جيدا قبل أن يعاد تركيبه مرة أخرى.