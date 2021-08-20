سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 20 أغسطس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، الاستقرار اليوم الجمعة، 20 أغسطس 2021، في تعاملات البنوك وشركات الصرافة.

وقفزت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر للشهر الـ14 على التوالي، لتصل إلي 40.609 مليار دولار بنهاية يوليو/ تموز الماضي، ما عزز من قوة العملة المصرية.

وظل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع، ليواصل استقراره المستمر خلال الشهور الماضية.

أعلى سعر للدولار في مصر



وبحسب مسح أجرته ”الخليج 365” للأسعار ، استقر متوسط الدولار عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.67 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 17 بنكا، منها مصرف أبوظبي الإسلامي، والتجاري الدولي، القاهرة، والعربي الأفريقي، وبنك HSBC، والمشرق، وبلوم مصر، وعودة، والكويت الوطني، والمصري الخليجي، وبركة.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

عودة السفينة "إيفر جيفن" إلى قناة السويس

تعود سفينة الحاويات البنمية العملاقة "إيفر جيفن"، للعبور مجددا لقناة السويس، الجمعة، ، في رحلة جديدة لها، بعد 45 يومًا من مغادرتها فقط.

وتقوم "إيفر جيفن"، برحلة جديدة لها من ميناء روتردام الهولندي إلى شرق آسيا.

وغادرت سفينة الحاويات البنمية العملاقة "إيفر جيفن"، قناة السويس، منذ 45 يوما، بعد انتهاء أزمة احتجازها لمدة 3 أشهر.

وبحلول مساء الجمعة، ستعبر السفينة ضمن قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط في بورسعيد، للمرور بالإسماعيلية والسويس حتى البحر الأحمر، في رحلة العودة، وفقًا للموقع الإخباري الأمريكي"theloadstar".

وأشار الموقع إلى أن السفينة تقع حاليًا على بعد حوالي 350 كيلومترًا شمال غرب بورسعيد عند المدخل الشمالي للقناة، موضحا أنه ستصل غدًا في وقت مبكر من مساء إلى مدخل الممر المائي.

أسعار اليورو والإسترليني

وتراجع متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 18.30 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.34 جنيه للشراء و18.46 جنيه للبيع.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري، إلى نحو 21.40 جنيه للشراء، و21.54 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.53 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وواصل متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر المركزي ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري نحو 51.92 جنيه للشراء، و 52.35 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.93 جنيه للشراء، و 52.39 جنيه للبيع.