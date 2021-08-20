سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 20 أغسطس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الجمعة 20 أغسطس/آب 2021، بالبنك المركزي، بينما ارتفع في السوق غير الرسمية "السوداء".

وسجل متوسط سعر الدولار الأمريكي لدى بنك السودان المركزي، نحو 443.81 جنيها للشراء، و 447.14 جنيها للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدولار لدى تعاملات السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، إلى نحو 450 جنيها.

وقفزت معدلات التضخم مجددا في السودان إلى 422.78% في يوليو/تموز الماضي، مقارنة بمعدل 412.75 في يونيو/حزيران السابق عليه.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء السوداني في بيان، الثلاثاء، إن معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات سجل 272.59%.

كما سجل المعدل الأساسي (بدون مجموعة الأغذية والمشروبات) نسبة نمو بلغت 625.78 % ، لشهر يوليو/تموز الماضي، مقارنة بمعدل 643.87% لشهر يونيو/حزيران 2021.

أسعار اليورو والإسترليني

وتراجع متوسط سعر اليورو في السودان، لدى بنك السودان المركزي إلى نحو 518.15 جنيه للشراء، و522.04 جنيه للبيع.

بينما قفز سعر العملة الأوروبية، في السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، إلى نحو 550 جنيها، مقابل نحو 524 جنيها، أمس

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني في السودان لدى بنك السودان المركزي، إلى نحو 608.79 جنيه للشراء، و 613.36 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط العملة البريطانية، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى نحو 635 جنيه، مقابل نحو 612 جنيه، في تعاملات أمس الخميس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي، إلى نحو 118.41 جنيه للشراء، و 119.30 جنيه للبيع.

كما زاد متوسط العملة السعودية، في السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، إلى نحو 120 جنيها.

فيما استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى بنك السودان المركزي، عند نحو 120.83 جنيه للشراء، و 121.74 جنيه للبيع، دون تغيير كذلك عن أسعار الصرف المسجلة، اليومين الماضيين.

بينما ارتفع متوسط سعر العملة الإماراتية، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، إلى نحو 123 جنيه، مقابل نحو 120 جنيها.

فيما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي، إلى نحو 1471.52 جنيه للشراء، و 1482.56 جنيه للبيع، مقابل نحو 1472.63 جنيه للشراء، و 1483.63 جنيه للبيع، أمس.